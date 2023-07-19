На мать покусанной в Мурино девочки составили протокол

К административной ответственности привлекли женщину, 1,5-годовалую дочь которой за лицо укусила соседская собака во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 июля.



Женщине выписали протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Первая часть статьи 5.35 КоАП влечёт штраф до пятисот рублей, но можно отделаться предупреждением.

Болезненное знакомство с собакой случилось на Воронцовском бульваре днём 15 июля. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что на хозяйку составлен протокол за выгул питомца без намордника. Закон Ленобласти предусматривает за это штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.