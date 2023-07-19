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    На мать покусанной в Мурино девочки составили протокол

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    10 комментариев

    К административной ответственности привлекли женщину, 1,5-годовалую дочь которой за лицо укусила соседская собака во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом стало известно «Фонтанке» 18 июля.

    Женщине выписали протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Первая часть статьи 5.35 КоАП влечёт штраф до пятисот рублей, но можно отделаться предупреждением.

    Болезненное знакомство с собакой случилось на Воронцовском бульваре днём 15 июля. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что на хозяйку составлен протокол за выгул питомца без намордника. Закон Ленобласти предусматривает за это штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.

    Судя по видео, женщина с собакой на поводке сидела на скамейке, когда к питомцу вплотную подобралась девочка. Мать выпустила её из коляски в нескольких метрах. Ребёнок почти сразу направился знакомиться с животным, его никто не остановил.

    Проверку проводит Следственный комитет Ленинградской области. Выяснение всех обстоятельств взяла на контроль Всеволожская прокуратура.

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    МуриноСобака укусила девочку за лицо
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    Комментарии 10

    Гость19 Июл 2023 в 00:29
    Так, на хозяйку барбоса выписали, на мамку тоже, осталось еще штрафы на блохастого и на девочку выписать. И сразу всем от этого хорошо станет, а дворы безопасней.
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!19 Июл 2023 в 00:17
    дикари с собаками в городе зачем не понимаю.
    +1−2
    Польза санкций19 Июл 2023 в 00:14
    Забавно, что неправильное содержание собаки в РФ оценивается впятеро дороже, чем неправильное содержание ребенка.
    +1−0
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