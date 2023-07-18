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    Репетиция парада на Неве 19 июля ограничит движение в центре Петербурга

    1956
    5 комментариев

    В связи с репетицией главного военно-морского парада на Неве 19 июля вносятся изменения в движение петербургских автобусов, троллейбусов и трамваев, напоминает городской комитет по транспорту.

    Напомним, ограничения будут действовать 19 июля с 9:00 до 14:00.

    По укороченным маршрутам будут следовать:

    16 автобусных маршрутов (№ 2, 3, 6, 7, 10, 21, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 76, 100, 191 и 262);

    8 троллейбусных маршрутов (№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 22);

    2 трамвайных маршрута (№ 3 и 6).

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    Ранее было заявлено о переносе репетиции на 18 июля из-за погоды, но затем эту информацию опровергли. В итоге репетиция парада, как и планировалось изначально, состоится в среду, 19 июля. Будет и вторая — 23 июля.

    О том, какие мосты разведут и какие улицы закроют для водителей на время тренировок, читайте здесь. Лучше заранее ознакомьтесь — предупреждаем, список длинный.

    Фото: t.me/transportniytseh

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    Репетиция парада на НевеОграничения
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    Комментарии 5

    Гость18 Июл 2023 в 21:58
    Ничего не жаль и ничего не надо
    ради репетиции парада.

    Пусть рухнут все мосты,
    пусть сгорят все склады,
    пусть Нева и Волга,
    Днепр и Волхов
    потекут вспять.

    Лишь бы репетиция парада
    прошла как надо.
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 21:06
    В СССР такого бардака не было!
    +1−1
    zelf18 Июл 2023 в 21:00
    Несколько лет назад, по этому случаю, проезд по участку ЗСД делали бесплатным.
    +1−0
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