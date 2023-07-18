Репетиция парада на Неве 19 июля ограничит движение в центре Петербурга

В связи с репетицией главного военно-морского парада на Неве 19 июля вносятся изменения в движение петербургских автобусов, троллейбусов и трамваев, напоминает городской комитет по транспорту.

Напомним, ограничения будут действовать 19 июля с 9:00 до 14:00.



По укороченным маршрутам будут следовать:



16 автобусных маршрутов (№ 2, 3, 6, 7, 10, 21, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 76, 100, 191 и 262);



8 троллейбусных маршрутов (№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 22);



2 трамвайных маршрута (№ 3 и 6).

