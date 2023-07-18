Репетиция парада на Неве 19 июля ограничит движение в центре Петербурга

В связи с репетицией главного военно-морского парада на Неве 19 июля вносятся изменения в движение петербургских автобусов, троллейбусов и трамваев, напоминает городской комитет по транспорту.
Напомним, ограничения будут действовать 19 июля с 9:00 до 14:00.
По укороченным маршрутам будут следовать:
16 автобусных маршрутов (№ 2, 3, 6, 7, 10, 21, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 76, 100, 191 и 262);
8 троллейбусных маршрутов (№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 22);
2 трамвайных маршрута (№ 3 и 6).
Ранее было заявлено о переносе репетиции на 18 июля из-за погоды, но затем эту информацию опровергли. В итоге репетиция парада, как и планировалось изначально, состоится в среду, 19 июля. Будет и вторая — 23 июля.
О том, какие мосты разведут и какие улицы закроют для водителей на время тренировок, читайте здесь. Лучше заранее ознакомьтесь — предупреждаем, список длинный.