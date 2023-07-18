Страх и жалость. Опекунша убитого Далера объяснила, зачем полгода прятала тело

В Екатеринбурге продолжают расследовать дело об убийстве пятилетнего Далера. Обвиняемая Вероника Наумова больше полугода прятала тело ребенка в гараже и продолжала получать пособие. 18 июля портал Е1 рассказал, почему женщина так и не избавилась от трупа, чтобы скрыть следы преступления.
«Обычно от тел стараются избавиться рано или поздно. То, что оно полгода лежало рядом с домом, — это редкость. Наумова говорила на допросе, что боялась идти куда-то с сумкой. Якобы не хотела что-то делать с телом ребенка, избавляться от него, потому что ей было его жалко. Говорила, что она не могла переступить через себя», — цитирует издание слова осведомленного источника.
Следователи этим объяснениям не верят. По их словам, женщина очень много и успешно врала, сумела даже пройти полиграф. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что Наумова просто ждала, когда тело сгниет и определить истинную причину смерти будет уже невозможно.
«Если бы прошла еще пара месяцев, то уже никто не смог бы понять, от чего он умер. Дело в том, что не все прижизненные повреждения, повлекшие смерть, можно определить по костям», — уточнил собеседник.