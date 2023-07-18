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    Страх и жалость. Опекунша убитого Далера объяснила, зачем полгода прятала тело

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    9 комментариев

    В Екатеринбурге продолжают расследовать дело об убийстве пятилетнего Далера. Обвиняемая Вероника Наумова больше полугода прятала тело ребенка в гараже и продолжала получать пособие. 18 июля портал Е1 рассказал, почему женщина так и не избавилась от трупа, чтобы скрыть следы преступления.

    «Обычно от тел стараются избавиться рано или поздно. То, что оно полгода лежало рядом с домом, — это редкость. Наумова говорила на допросе, что боялась идти куда-то с сумкой. Якобы не хотела что-то делать с телом ребенка, избавляться от него, потому что ей было его жалко. Говорила, что она не могла переступить через себя», — цитирует издание слова осведомленного источника.

    Следователи этим объяснениям не верят. По их словам, женщина очень много и успешно врала, сумела даже пройти полиграф. Сотрудники правоохранительных органов полагают, что Наумова просто ждала, когда тело сгниет и определить истинную причину смерти будет уже невозможно.

    «Если бы прошла еще пара месяцев, то уже никто не смог бы понять, от чего он умер. Дело в том, что не все прижизненные повреждения, повлекшие смерть, можно определить по костям», — уточнил собеседник.

    6-летнего Далера искали в Екатеринбурге с 26 июня. 29 июня тело нашли в гараже, арендованном Наумовыми. Оказалось, что мальчик погиб ещё в декабре. Опекуншу Веронику Наумову задержали 28 июня, её подозревают в убийстве. Она рассказывала, что ребёнок якобы утонул в ванне, а она испугалась, что у нее отберут других детей, и спрятала труп в гараже. 30 июня СК сообщил, что в действиях подозреваемой усмотрели также и истязания (часть 2 статьи 117 УК РФ), и мошенничества при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК РФ). Суд арестовал её на месяц и 29 суток. Подробности этой истории читайте на «Фонтанке».

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    ЕкатеринбургПогибший ребенок
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    Комментарии 9

    Гость18 Июл 2023 в 15:07
    ААААААААА!!!! Нам про убитого Далера годами придётся читать???
    +1−0
    Гость18 Июл 2023 в 14:21
    Врёт, исключительно с целью наживы, причём не только стмладшим, но и со всеми остальными....кстати, среди опекаемых ( ранее) были вполне теп4рь взросоые братья и сёстры. Почему все территориальные СП не занимались сопровождением и контролем этой семьи ?
    +1−0
    Гость18 Июл 2023 в 14:16
    Что-то не видно любителей цветовых ставок... 🤔 Языки греют? 🥱
    +0−2
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