Страх и жалость. Опекунша убитого Далера объяснила, зачем полгода прятала тело

В Екатеринбурге продолжают расследовать дело об убийстве пятилетнего Далера. Обвиняемая Вероника Наумова больше полугода прятала тело ребенка в гараже и продолжала получать пособие. 18 июля портал Е1 рассказал, почему женщина так и не избавилась от трупа, чтобы скрыть следы преступления.



«Обычно от тел стараются избавиться рано или поздно. То, что оно полгода лежало рядом с домом, — это редкость. Наумова говорила на допросе, что боялась идти куда-то с сумкой. Якобы не хотела что-то делать с телом ребенка, избавляться от него, потому что ей было его жалко. Говорила, что она не могла переступить через себя», — цитирует издание слова осведомленного источника.

