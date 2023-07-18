Ипотека «оцифровалась»: почему в первом полугодии в Петербурге вырос спрос на кредиты для айтишников

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Расширение условий по ипотеке для IT-специалистов повысило интерес к этой программе в первом полугодии 2023 года. Банки и застройщики говорят о двух-трехкратном росте спроса, а сотрудники IT-компаний надеются, что к действующим условиям добавится рефинансирование уже взятых кредитов и кредитование на вторичном рынке.



Смена координат В 2022 году результаты выдачи «ипотеки для айтишников» не слишком радовали: программой, нацеленной на удержание специалистов цифровых профессий в стране, воспользовались 7,6 тысяч человек (из них 735 — в Петербурге), которые взяли кредиты на сумму 68,6 млрд рублей. Прогнозы были повыше — около 10 тысяч человек.



Возможно, одной из причин было то, что IT-специалисты не ждали, пока государство сделает что-то специально для них, и брали кредиты на общих условиях, в том числе по программам господдержки.



«Надо понимать, что активное ипотечное финансирование в такой отрасли, как разработка информационных систем, стартовало одним из первых, — комментирует Екатерина Артамонова, руководитель отдела по подбору персонала компании DZ-Systems. — В итоге на момент анонсирования в 2022 году льготной ипотеки для IT-специалистов у большинства наших сотрудников уже имелись кредитные обязательства при покупке жилья».

Одним из препятствий для более масштабного распространения IT-ипотеки посчитали достаточно жесткие ограничения по возрасту, доходам заемщиков и требованию к сохранению места работы на протяжении всего срока кредитования. Поэтому в январе решили, а с февраля — запустили упрощенную схему по выдаче кредитов. Во-первых, список аккредитованных при Минцифры компаний расширили с 12 до 20 тысяч, а возрастные рамки — до диапазона от 18 до 50 лет, при этом требуемый уровень зарплаты понизили — теперь в Петербурге и других городах-миллионниках он составляет 120 тысяч рублей в месяц (раньше требовалось 150 тыс. рублей до вычета НДФЛ), а в других населенных пунктах достаточно дохода в 70 тыс. рублей, в Москве минимальный уровень дохода — 150 тыс. рублей. Максимальный размер кредита при этом составляет 18 млн рублей.



Важным нововведением стала отмена требований по сохранению работы.

«Сейчас ставка до 5 % сохраняется на весь срок договора даже при увольнении, если заемщик за полгода устроился на работу в другую аккредитованную компанию, — объясняет начальник отдела по работе с ипотекой «ЛСР. Недвижимость — СЗ» Юлия Жуковская. — Раньше на поиски нового места отводили три месяца. Всего в IT-фирме нужно проработать минимум пять лет после оформления ипотеки, а не весь срок действия договора, как предлагалось изначально».



На подъеме Эффект от нововведений банки почувствовали уже в первом полугодии. Так, в ВТБ сообщили, что в первом полугодии в Петербурге и Ленинградской области выдали 2,7 млрд рублей IT-ипотеки, что в два раза превышает результат за весь 2022 год. В пресс-службе Северо-Западного банка Сбербанка говорят, что динамика выдачи показывает значительный рост спроса в этом году: в 2,6 раза больше кредитов за первое полугодие 2023 года, чем за весь период со старта программы в 2022 году (май-декабрь,) на общую сумму 6,4 млрд рублей. Из них в Петербурге — почти на 5,2 млрд.



Всего же с запуска программы Северо-Западный банк Сбербанка выдал более 9 млрд рублей по программе «Ипотека для ИТ-специалистов».

Изначально в Сбере ИT-ипотеку можно было взять по ставке от 4,7 % (ниже заявленных 5 %), а сегодня такой кредит доступен уже по ставке от 0,9 % годовых на покупку квартиры в новостройке при покупке на Домклик у застройщиков-партнёров, участников проектного финансирования банка, отметили в пресс-службе банка. В ВТБ ИТ-ипотека доступна от 4,5 %, в Банке «Санкт-Петербург» — от 4,65 %.



Петербургские застройщики тоже говорят о возросшем интересе со стороны специалистов айти-компаний к этой льготной программе, хотя общая доля в объеме продаж остается небольшой.

«По нашей статистике, примерно треть наших покупателей, желающих купить квартиру в ипотеку, подпадают под условия льготной программы для специалистов в сфере IT, — говорит Николай Гражданкин, начальник отдела продаж «Отделстрой». — Этот поток достаточно стабильный, клиенты идут как из Петербурга, так и из регионов». При этом он отмечает, что процесс одобрения IT-специалистов банками длится дольше, чем в случае с другими заемщиками: проверяются 2-НДФЛ, данные с места работы — потому что существуют требования и по стажу в IT, и по зарплате, и чтобы работодатель был включен в реестр. «Но это не является проблемой, обычно именно заемщики IT-шники приходят наиболее подготовленными из всех — они четко знают требования по пакету документов, уже проверили, включена ли их компания в реестр и т.д.», — добавил он.



«Льготная программа для сотрудников, работающих в IT-сфере стала доступнее: увеличился допустимый возраст заемщика, нет специальных требований к образованию и должности заемщика, а значит, IT-ипотеку может взять не только программист, но и дизайнер, бухгалтер, маркетолог, копирайтер или сотрудник службы безопасности с подходящей зарплатой», — комментирует Екатерина Немченко, коммерческий директор холдинга «РСТИ». В структуре ипотечных сделок холдинга от разовых сделок в прошлом году доля IT-ипотеки в первом полугодии 2023 года стала составлять 5–7 %.

В структуре продаж «Петербургской Недвижимости» в прошлом году доля IT-ипотеки составляла не более 1 %, в этом году — уже превышает 6 %. «Конечно, это не такая значительная часть сделок, как, например, по семейной ипотеке или господдержке, так как IT-ипотека направлена на узкий сегмент специалистов, — говорит Юлия Мошкова, директор по ипотеке компании «Петербургская Недвижимость», — Тем не менее, свою долю IT-ипотека не потеряет и, по нашим прогнозам, к концу 2023 года прирастет на 2–4 %».



«За 2023 год в проектах GloraX доля сделок по программе IT-ипотеки выросла в 2 раза, что свидетельствует о растущей популярности и востребованности программы», — подтверждает общий тренд Татьяна Халилова, и. о. директора департамента продаж GloraX.

В структуре сделок Объединения «Строительный трест» общая доля ипотечных сделок за первое полугодие составила 90 %, из них по IT-ипотеке — 10,7 %.

«Доля сделок по ипотеке для IT-специалистов в ЖК «Наука» и вовсе составила 30 %, — добавил Сергей Степанов, директор по продажам Объединения «Строительный трест», — IT-сектор хорошо представлен в Петербурге, поэтому ипотечные программы для специалистов этой отрасли достаточно востребованы». По опыту компании, сложностей в одобрении IT-ипотеки у клиентов не возникало.

«Мы наблюдаем растущий интерес по данной программе с конца 2022 года, — рассказала Юлия Жуковская. — Более того, во втором квартале текущего года количество сделок с IT-ипотекой в «Группе ЛСР» выросло в 1,6 раза по сравнению с первым. Однако в абсолютных значениях их число остается небольшим — программа занимает менее 5 % от всех ипотечных сделок».



В Группе ЦДС и сейчас не чувствуют большого влияния IT-ипотеки на продажи своих объектов.

«После запуска в 2022 году программа несколько месяцев набирала обороты, впоследствии количество сделок по ней зафиксировалось на достаточно символическом уровне в 1–2 %, — отметил Сергей Терентьев, директор департамента недвижимости Группы ЦДС. — Это данные по нашей компании, возможно, у других застройщиков или в иных сегментах рынка цифры будут выше. Исходя из нашего опыта сложно сказать, насколько большое значение для рынка имела эта программа».

Вы по адресу

Представители IT-сообщества считают, что однозначно ипотека для IT-специалистов стала более доступна. «Во-первых, заемщик работает в аккредитованной компании, что повышает уровень доверия банка к месту работы, плюс подтверждение стажа и дохода в одной из высокооплачиваемых отраслей, — рассказывает Екатерина Артамонова, — Во-вторых, заявку можно подать онлайн, предварительно проверив, попадает ли заемщик под все критерии, на сайте «Госуслуги»». Конечно, привлекает заемщиков процентная ставка до 5 %, при этом первоначальный взнос довольно комфортный — от 15 %. Все это делает данный вид ипотеки более доступным и привлекательным».

«По нашим ожиданиям, та часть наших сотрудников, у которой пока нет ипотечных кредитов, но задумывающаяся об улучшении своих жилищных условий, прибегнет к кредитованию именно по программе IT-ипотеки», — добавила она.



К недостаткам программы Екатерина Артамонова отнесла тот факт, что по ней нельзя купить вторичное жилье, которое стоит дешевле новостроек, кроме того, многие надеются на включение в нее рефинансирования действующих ипотечных кредитов, ставки по которым выше, чем по IT-ипотеке.

В последнее время в банковских кругах часто говорят о запуске более адресных программ, поддерживающих узкие категории заемщиков, например, по месту жительства — такие как Дальневосточная или Арктическая ипотека, или по возрасту — например, ипотека для молодежи. Ипотека для айтишников — один из примеров «профессиональных программ». Застройщики поддерживают развитие этой тенденции.



«Адресные программы для отдельных категорий населения — это инструмент, который позволит поддержать как определенные категории граждан в их желании приобрести качественное жилье, так и значимые для экономики отрасли, в том числе сферу IT и индустрию строительства», — считает Татьяна Халилова.



«Сейчас на российском рынке наблюдается рекордный дефицит кадров в реальном секторе экономики, — отмечает Юлия Мошкова. — Уход зарубежных компаний и развитие импортозамещения дали импульс российскому производству, что в итоге спровоцировало рост спроса на соискателей рабочих и технических специальностей, инженеров. Они требуются на производствах, в сфере энергетики, транспорта, в строительстве, медицине и т.д. Чтобы поддержать специалистов и привлечь молодежь в эти отрасли, мы поддерживаем инициативы, направленные на создание программ, предназначенных для узких специальностей».



Сергей Терентьев считает, что не стоит ограничиваться какой-то одной специальностью: «Когда формировалась эта программа, перед властями стояла конкретная цель — удержать на рабочих местах определенных специалистов. В моменте, полагаю, решение было правильным, но в долгосрочной перспективе такая программа начинает ущемлять интересы других не менее ценных для общества профессионалов — врачей, инженеров, ученых и т.д.»

«Спрос весьма эластичен к условиям специальных программ и способов приобретения жилья, — добавила Екатерина Немченко. — Это подтверждает и пример с программой семейной ипотеки. Изменение условий этой программы, расширение аудитории, которая может ею воспользоваться, также привело к повышению интереса к программе и к росту доли семейной ипотеки». По ее словам, адресные программы для отдельных категорий населения будут востребованы и интересны. Примером может служить военная ипотека. Специальные программы могут быть разработаны и предложены медикам, педагогам или даже сотрудникам определенных предприятий и т.д.

