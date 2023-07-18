Мошенники обманули на 5 млн рублей разработчика оборудования связи для атомных подлодок

Пожилой петербуржец попрощался с крупной суммой, доверившись голосу в телефоне. Как стало известно «Фонтанке» 18 июля, 75-летний замдиректора одного ПАО перевел обманщикам более 5 млн рублей.
В полицию мужчина обратился накануне вечером. Он пришел в отдел и написал заявление с просьбой разыскать мошенников, которые сначала ему звонили в течение 9 дней. Поддавшись их уговорам потерпевший набрал кредитов, а затем все деньги перевел на разные надиктованные счета. По данному факту полиция возбудила дело о мошенничестве.
По данным «Фонтанки», петербуржец в свое время работал над аудиоконференцсвязью для атомных подлодок и успешно реализовал прием и передачу данных должностным лицам АПЛ.