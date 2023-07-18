    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 21

    1 м/с, зап

    756мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.42eur101.65

    Мошенники обманули на 5 млн рублей разработчика оборудования связи для атомных подлодок

    489
    4 комментария

    Пожилой петербуржец попрощался с крупной суммой, доверившись голосу в телефоне. Как стало известно «Фонтанке» 18 июля, 75-летний замдиректора одного ПАО перевел обманщикам более 5 млн рублей.

    В полицию мужчина обратился накануне вечером. Он пришел в отдел и написал заявление с просьбой разыскать мошенников, которые сначала ему звонили в течение 9 дней. Поддавшись их уговорам потерпевший набрал кредитов, а затем все деньги перевел на разные надиктованные счета. По данному факту полиция возбудила дело о мошенничестве.

    По данным «Фонтанки», петербуржец в свое время работал над аудиоконференцсвязью для атомных подлодок и успешно реализовал прием и передачу данных должностным лицам АПЛ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Мошенничество
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close