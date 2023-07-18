    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    755мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.42eur101.65

    Минтранс рассказал, как можно добраться до Крыма

    1747
    33 комментария

    Движение по Крымскому мосту с ночи открыто для легковых автомобилей, без затруднений работает одна полоса в реверсивном режиме, сообщили утром 18 июля в минтрансе Крыма.

    Керченская паромная переправа работает для грузовиков с лекарствами, товарами первой необходимости и скоропортящимися продуктами. Также паромом могут воспользоваться пассажиры рейсовых и экскурсионных автобусов.

    К тому же минтранс рекомендует водителям легковых авто и грузовых машин с неприоритетными грузами отправиться в Крым через «альтернативный путь», который проходит через пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп на севере Крыма. То есть по территории новых регионов.

    Накануне на Крымском мосту в районе 145-й опоры была осуществлена террористическая атака с помощью надводных беспилотников. По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате теракта погибли двое взрослых — жители Белгородской области. С ними в машине была несовершеннолетняя дочь, которой удалось выжить. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, рассказывала замгубернатора по соцблоку Краснодарского края Анна Минькова. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия даст ответ на это преступление.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ14
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 33

    Гость18 Июл 2023 в 12:52
    Вплавь
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    33
    close