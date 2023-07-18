Минтранс рассказал, как можно добраться до Крыма

Движение по Крымскому мосту с ночи открыто для легковых автомобилей, без затруднений работает одна полоса в реверсивном режиме, сообщили утром 18 июля в минтрансе Крыма.
Керченская паромная переправа работает для грузовиков с лекарствами, товарами первой необходимости и скоропортящимися продуктами. Также паромом могут воспользоваться пассажиры рейсовых и экскурсионных автобусов.
К тому же минтранс рекомендует водителям легковых авто и грузовых машин с неприоритетными грузами отправиться в Крым через «альтернативный путь», который проходит через пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп на севере Крыма. То есть по территории новых регионов.
Накануне на Крымском мосту в районе 145-й опоры была осуществлена террористическая атака с помощью надводных беспилотников. По данному факту возбуждено уголовное дело. В результате теракта погибли двое взрослых — жители Белгородской области. С ними в машине была несовершеннолетняя дочь, которой удалось выжить. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, рассказывала замгубернатора по соцблоку Краснодарского края Анна Минькова. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия даст ответ на это преступление.