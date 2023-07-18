Минтранс рассказал, как можно добраться до Крыма

Движение по Крымскому мосту с ночи открыто для легковых автомобилей, без затруднений работает одна полоса в реверсивном режиме, сообщили утром 18 июля в минтрансе Крыма.



Керченская паромная переправа работает для грузовиков с лекарствами, товарами первой необходимости и скоропортящимися продуктами. Также паромом могут воспользоваться пассажиры рейсовых и экскурсионных автобусов.



К тому же минтранс рекомендует водителям легковых авто и грузовых машин с неприоритетными грузами отправиться в Крым через «альтернативный путь», который проходит через пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп на севере Крыма. То есть по территории новых регионов.

