На Невском, у костра или на заливе — где летом смотреть кино под открытым небом в Петербурге?

Фото: пресс-служба KION Поделиться Поделиться





Летний сезон — повод для дистрибьюторов и видеосервисов объединиться с парками и общественными пространствами для pop-up проектов в сфере кино. Бонус для публики кинопоказов под открытым небом — расслабленное настроение и, чаще всего, бесплатный вход. А заодно и хруст попкорна соседей не раздражает. Главное — выбрать кино под настроение.



Новая Голландия Кино в самый благоустроенный парк в центре Петербурга возвращается этим летом 18 июля. Показывать его будут каждый вторник, среду и четверг — но, предупреждают организаторы, если не будет дождя. Фильмы можно будет смотреть на газоне у главной сцены, начало в 19:30, вход свободный. Парковой мебели на всех может не хватить, поэтому о пенках и пледах лучше подумать самим и заранее. В ближайшей программе — «Небо над Берлином» (16+) Вима Вендерса (18 июля), «Таинственный поезд» (18+) Джима Джармуша (19 июля) и «Великая красота» (18+) Паоло Соррентино (20 июля).



«Двор Гостинки» В этом уголке тишины «за спиной» Невского проспекта также кинопоказы начались лишь на днях. В дни сеансов территория двора открыта для свободного посещения с 12:00 до 18:00. Показывают отечественное — «Бэби-тур» по сценарию Василия Сигарева, документалку «Пелевин», мистическую драму «Там, где цветет полынь», «В раю мест нет» с Артемом Ткаченко и Екатериной Вилковой, фэнтези-детектив «Сергий против нечисти» и другие проекты KION Originals. Билеты бесплатные, по регистрации — выдадут их, только если есть подписка онлайн-кинотеатра KION. У кого ее нет — тем выдадут на месте пробную, бесплатно.



Фото: пресс-служба KION Поделиться Поделиться





«Третье место» Уютный дворик на Литейном начнет временами превращаться в кинозал с 20 июля. Тут репертуаром занимается известная компания-дистрибьютор A-one. Смотреть фильмы у костров предлагается на языке оригинала, с русскими субтитрами, сеансы начинаются в 23:00. Вход по билетам. 20 июля показывают «Убийство священного оленя» (18+) Йоргоса Лантимоса с Николь Кидман и Колином Фарреллом, а 27 июля — «Молочные зубы» (18+) Шеннона Мёрфи, получивший награды в Венеции.



Фото: кадр из фильма «Убийство священного оленя», реж. Йоргос Лантимос, 2017 г. Поделиться Поделиться





«Кинотеатр у моря» в «Севкабель Порту» На этой площадке программой рулит онлайн-кинотеатр Okko. Показы бесплатные, по регистрации, проводятся с 8 июля по 10 сентября, дважды в неделю, начинают в 20:30. Обещают кино со всего мира, фестивальное кино и актуальные новинки, а также встречи с режиссерами и критиками. В ближайших планах — «Поехавшая» (16+) Антона Маслова (20 июля), каннский лауреат «Треугольник печали» (18+) Рубена Эстлунда (23 июля) и «Здоровый человек» (18+) Петра Тодоровского с Никитой Ефремовым и Ириной Старшенбаум (27 июля). Бронирование открывается за 48 часов до сеанса.



Автор: youtube.com/Кинокомпания Каропрокат

Василеостровский рынок Гастрономическое путешествие от резидентов рынка украшает авторскую программу кинопоказов, подобранную компанией «Про:взгляд». Здесь кино показывают каждый четверг, в 19:00. Вход — свободный, по регистрации, 18+. В ближайших планах — южнокорейские «Паразиты» (18+), что снял Пон Джун-хо (20 июля) и итальянские «Супергерои» (18+) Паоло Дженовезе (27 июля).



«Винный склад» Одна из более-менее новых модных площадок в городе расположилась на севере Петроградской стороны и включает гипермаркет с баром, летним кинотеатром, салюмерией, библиотекой и лаунж-зоной. Показывают кино как «с выдержкой», так и новое: от «Копенгагена не существует» до таких лент, как «Чунгкингский экспресс», «Прошлой ночью в Нью-Йорке», «Джейн глазами Шарлотты» и «Быть Сальвадором Дали». Вход свободный, 18+. Начало показов — в 22:30.

ЦПКиО Тут кинопоказы проводит мобильный оператор в оборудованном пространстве в Эстрадном театре, которое работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Вход на мероприятия свободный, но в выходные требуется купить билет в сам парк. Показы, для разнообразия, не только вечерние, а кроме них есть и лекции. Показывают, в том числе, мультфильмы и фильмы по искусству. Например, «Рафаэль. Добрый гений», «Тинторетто и новая Венеция», «Микеланджело. Бесконечность». А также проводят показы короткого метра в рамках фестиваля современного искусства ART MASSHTAB, «Смешариков» и обычного современного западного кино.



«Лето. Парк. Кино» в Приоратском парке, Гатчина Кинопоказы у Водонапорной башни проходят по субботам, кроме них публика может посвятить время эстрадной программе и викторинам. Вход свободный, события проводят при благоприятных погодных условиях. Показывают, например, старое советское кино: 22 июля — мультфильмы «Заколдованный мальчик» 1955 года и «Тайна третьей планеты» 1981 года в 16:00, а также фильм «Добровольцы» 1958 года в 19:00. 0+



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