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    Смольный запустил реформу такси и договаривается с Ленобластью

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    Правительство Петербурга подготовило проект постановления о регулировании рынка такси в городе. Комитет по транспорту будет курировать включение и исключение машин и водителей из реестра.

    Проект постановления опубликован на сайте Смольного, он вносит изменения в положение о комтрансе. Теперь комитет будет «уполномоченным органом на осуществление функций по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Санкт-Петербурга». Если конкретно, он будет определять порядок для заявлений на включение и исключение из реестров перевозчиков и автомобилей, а также то – как именно должны отображаться тарифы и платные услуги. Кроме того, ведомство установит «особенности организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов».

    Кроме того, на сайте Смольного появился проект соглашения между правительствами Петербурга и Ленобласти. Смысл его прост: разрешение, предоставленное властями одного из регионов, действует в обоих. Оба документа должны вступить в силу с сентября.

    Напомним, тогда же должен заработать новый закон о такси, принятый в конце июня. Появится три реестра – водителей, машин и таксомоторных служб; весь автопарк такси должен будет перейти на единый цвет; в аэропортах и на вокзалах появится цифровая очередь из автомобилей. Подробнее о том, что изменится для пассажиров и скажется ли это на ценах – в материале «Фонтанки».

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