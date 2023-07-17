Смольный запустил реформу такси и договаривается с Ленобластью

Правительство Петербурга подготовило проект постановления о регулировании рынка такси в городе. Комитет по транспорту будет курировать включение и исключение машин и водителей из реестра.



Проект постановления опубликован на сайте Смольного, он вносит изменения в положение о комтрансе. Теперь комитет будет «уполномоченным органом на осуществление функций по организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территории Санкт-Петербурга». Если конкретно, он будет определять порядок для заявлений на включение и исключение из реестров перевозчиков и автомобилей, а также то – как именно должны отображаться тарифы и платные услуги. Кроме того, ведомство установит «особенности организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси на территориях аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов».

