Петербургские ученые повысили эффективность фильтра для АЭС в 10 раз с помощью суперкомпьютера и 3Д-принтера

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета им. Петра Великого усовершенствовали фильтр, применяемый на атомных электростанциях для очистки теплоносителя от посторонних элементов. Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», модель для него создали с помощью суперкомпьютера, а опытный образец напечатали на 3Д-принтере.

Фильтр нового поколения создали в Политехе, загрузив в суперкомпьютер данные о характеристиках труб, скорости и составе потока воды, — в результате получилась конфигурация, представляющая собой несколько миллионов микроигл, которые создают каналы для прохождения жидкости. По расчетам, такое расположение и форма каналов повышают в 10 раз эффективность фильтрации, что подтверждается экспериментами.