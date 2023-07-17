Поезд из Петербурга в Евпаторию задержан из-за теракта на Крымском мосту

Семь поездов в Крым и четыре в сторону полуострова задерживаются из-за теракта на мосту через Керченский пролив по состоянию на 10 часов утра. Об этом 17 июля сообщает перевозчик «Гранд сервис экспресс».
Задержка составляет от часа до более чем пяти часов. В списке есть и поезд из Петербурга в Евпаторию, который задержится более чем на час. Полный список найдете здесь.
«Мы делаем все возможное, чтобы войти в график. Ко времени прибытия поезда на конечную станцию задержка может существенно сократиться», – добавляет перевозчик.
ЧП на Крымском мосту произошло в ночь на 17 июля. Погибли мужчина и женщина из Белгородской области, пострадала их дочь. Автомобильное движение через переправу приостановлено, движение поездов восстановлено. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». «Фонтанка» публиковала видео с места происшествия.
В НАК заявили, что атака была совершена украинскими спецслужбами при помощи двух надводных беспилотников. В МИД РФ добавили, что Украина совершила атаку на Крымский мост при участии спецслужб США и Британии.