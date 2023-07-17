Поезд из Петербурга в Евпаторию задержан из-за теракта на Крымском мосту

Семь поездов в Крым и четыре в сторону полуострова задерживаются из-за теракта на мосту через Керченский пролив по состоянию на 10 часов утра. Об этом 17 июля сообщает перевозчик «Гранд сервис экспресс».



Задержка составляет от часа до более чем пяти часов. В списке есть и поезд из Петербурга в Евпаторию, который задержится более чем на час. Полный список найдете здесь.