    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 24

    2 м/с, ю-з

    763мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd90.12eur101.2

    Пробка перед Крымским мостом растет. За час добавились сотни машин

    1046
    5 комментариев

    Туристы продолжают массово ехать в Крым. Многие бегут от непогоды, обрушившейся на Краснодарский край. В воскресенье, 16 июля, пробка перед Крымским мостом выросла.

    Как сообщается в телеграм-канале моста, в 10 часов утра в очереди со стороны Тамани стояли 1200 транспортных средств, а в 11 и 12 часов — уже 1400. Ждать въезда на переправу автомобилистам приходится больше четырех часов.

    В обратном направлении, со стороны Керчи, затруднений движения не наблюдается.

    Напомним, пробки перед Крымским мостом начали расти, когда из затопленных курортов Кубани (например, под Туапсе вода просто смыла мост) отдыхающие массово поехали на полуостров. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Крымский мостПробкиКрымНепогодаКраснодарский край
    ЛАЙК3
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close