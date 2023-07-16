Пробка перед Крымским мостом растет. За час добавились сотни машин

Туристы продолжают массово ехать в Крым. Многие бегут от непогоды, обрушившейся на Краснодарский край. В воскресенье, 16 июля, пробка перед Крымским мостом выросла.



Как сообщается в телеграм-канале моста, в 10 часов утра в очереди со стороны Тамани стояли 1200 транспортных средств, а в 11 и 12 часов — уже 1400. Ждать въезда на переправу автомобилистам приходится больше четырех часов.

В обратном направлении, со стороны Керчи, затруднений движения не наблюдается.



Напомним, пробки перед Крымским мостом начали расти, когда из затопленных курортов Кубани (например, под Туапсе вода просто смыла мост) отдыхающие массово поехали на полуостров. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

