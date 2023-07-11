Поток туристов в Крым начал расти после ливней в Краснодарском крае

Ливни в Краснодарском крае вынудили туристов искать другие места для отдыха. Поток людей в Крым начал расти и может составить до 10–15 процентов к плановому к концу недели, рассказал 11 июля РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.



Он отметил, что очередь из автомобилей перед въездом на Крымский мост растет. Пробка перед переправой со стороны Краснодарского края образовалась с начала июля. В понедельник очередь выросла до 1200 автомобилей, а время ожидания — до пяти часов, сообщалось в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

