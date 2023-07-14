    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    3 м/с, зап

    757мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.18eur100.68

    Власти Сочи прогнозируют, что курортный сезон продлится до конца октября

    605
    9 комментариев

    Вода в Черном море прогрелась этим летом до рекордных 26 градусов, поэтому курортный сезон ожидается необычно продолжительным — до конца октября, заявил 14 июля глава департамента туризма администрации Сочи Кирилл Ярыш, передает РИА Новости.

    Он отметил, что температура воды в море этим летом достигает 26 градусов, что предвещает длительный бархатный сезон, который запланирован с сентября до конца октября. В таком случае в Сочи могут приехать 4,5 миллиона туристов, пояснил чиновник. А до конца года курорты Сочи могут принять 7,4 миллиона туристов, отметил Ярыш.

    По его данным, сейчас отели в прибрежной зоне загружены на 86%, в горных курортах — на 74%. Номера в санаториях загружены почти полностью.

    Как отметил глава департамента туризма, россияне по-прежнему предпочитают пляжи другим видам отдыха. Однако в этом году отмечается спрос на горные прогулки и экскурсии по городу. Также туристы не против экстремального отдыха.

    Несколько дней назад юг России накрыло мощным циклоном, который на 4 дня испортил отдых туристам. «Фонтанка» рассказывала, как семья из Петербурга застала непогоду в Краснодарском крае в самый неподходящий момент.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Курортный сезонСочи
    ЛАЙК2
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 9

    Гость14 Июл 2023 в 16:05
    На правах рекламы
    +0−0
    Гость14 Июл 2023 в 15:43
    "Размечтались".
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close