Власти Сочи прогнозируют, что курортный сезон продлится до конца октября

Он отметил, что температура воды в море этим летом достигает 26 градусов, что предвещает длительный бархатный сезон, который запланирован с сентября до конца октября. В таком случае в Сочи могут приехать 4,5 миллиона туристов, пояснил чиновник. А до конца года курорты Сочи могут принять 7,4 миллиона туристов, отметил Ярыш.

Вода в Черном море прогрелась этим летом до рекордных 26 градусов, поэтому курортный сезон ожидается необычно продолжительным — до конца октября, заявил 14 июля глава департамента туризма администрации Сочи Кирилл Ярыш, передает РИА Новости .

По его данным, сейчас отели в прибрежной зоне загружены на 86%, в горных курортах — на 74%. Номера в санаториях загружены почти полностью.

Как отметил глава департамента туризма, россияне по-прежнему предпочитают пляжи другим видам отдыха. Однако в этом году отмечается спрос на горные прогулки и экскурсии по городу. Также туристы не против экстремального отдыха.