«Пост пишет помощник». Вице-спикер Госдумы попал в ДТП в Москве

Депутат Госдумы от ЛДПР, вице-спикер, собирающийся баллотироваться на пост мэра Москвы, Борис Чернышов попал в ДТП.



Об этом он сообщил 14 июля в своем телеграм-канале.



По словам народного избранника, в момент аварии он находился на заднем сиденье служебного автомобиля, разговаривал по телефону и «сам не понял, что произошло».



Чернышов отметил, что в ДТП пострадал только: травмировал руку, которая ранее у него уже была травмирована. Поэтому врачи решили перестраховаться и наложить ему лангету. Депутат также отметил, что этот пост за него пишет помощник.

