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    «Пост пишет помощник». Вице-спикер Госдумы попал в ДТП в Москве

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    Депутат Госдумы от ЛДПР, вице-спикер, собирающийся баллотироваться на пост мэра Москвы, Борис Чернышов попал в ДТП.

    Об этом он сообщил 14 июля в своем телеграм-канале.

    По словам народного избранника, в момент аварии он находился на заднем сиденье служебного автомобиля, разговаривал по телефону и «сам не понял, что произошло».

    Чернышов отметил, что в ДТП пострадал только: травмировал руку, которая ранее у него уже была травмирована. Поэтому врачи решили перестраховаться и наложить ему лангету. Депутат также отметил, что этот пост за него пишет помощник.

    Несколько дней пострадавший проведет в домашнем режиме, а потом продолжит свою предвыборную программу.

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