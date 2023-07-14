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    На уральском заводе взорвался баллон с обедненным гексафторидом урана

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    Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана произошла на Уральском электрохимкомбинате (входит в «Росатом») 14 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на предприятие.

    Пострадал, по предварительным данным, один человек. Сотрудников эвакуировали. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме, опасности для населения нет.

    Как передаёт РБК, на предприятии подчёркивают, что «ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка».

    Уральский электрохимический комбинат — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана для производства ядерного топлива для АЭС. Обедненный гексафторид урана используется в атомной энергетике и других отраслях, он образуется при обогащении урана. Его радиоактивность значительно ниже, чем у природного урана, поэтому он не представляет радиационной опасности.

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    УранРадиацияРадиационный фонХимический завод
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