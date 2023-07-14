На уральском заводе взорвался баллон с обедненным гексафторидом урана

Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана произошла на Уральском электрохимкомбинате (входит в «Росатом») 14 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на предприятие.

Пострадал, по предварительным данным, один человек. Сотрудников эвакуировали. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме, опасности для населения нет.

Как передаёт РБК, на предприятии подчёркивают, что «ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка».

Уральский электрохимический комбинат — крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана для производства ядерного топлива для АЭС. Обедненный гексафторид урана используется в атомной энергетике и других отраслях, он образуется при обогащении урана. Его радиоактивность значительно ниже, чем у природного урана, поэтому он не представляет радиационной опасности.

