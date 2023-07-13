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    Госдума установила, сколько немаркированных сигарет можно брать с собой

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    Депутаты Госдумы приняли закон, который регулирует перемещение гражданами по России никотиносодержащей продукции. Обычных сигарет с собой можно перевозить не более 200 штук, сказано в законе.

    Изменения вносятся в действующий 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». Согласно поправкам, физлицо может перевозить по России не более 200 немаркированных сигарет, 200 изделий с нагреваемым табаком, 50 сигар и 250 граммов табака.

    Накладывается ограничение на жидкую никотиновую продукцию — не более пяти единиц продукции общим объемом до 20 миллилитров либо общим весом не более 250 граммов бестабачной смеси для нагревания.

    Во всех случаях речь идет о гражданах, достигших 18 лет.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка. Теперь на производство никотиносодержащей продукции необходимо получить лицензию от государства. К тому же в этом году в России принят закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. С 1 июня продавцы вейп-шопов должны были убрать с витрин электронные устройства с никотином, чтобы их не смогли увидеть несовершеннолетние.

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    ТабакСигаретыГосдума РФ
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