Госдума установила, сколько немаркированных сигарет можно брать с собой

Депутаты Госдумы приняли закон, который регулирует перемещение гражданами по России никотиносодержащей продукции. Обычных сигарет с собой можно перевозить не более 200 штук , сказано в законе.



Изменения вносятся в действующий 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма». Согласно поправкам, физлицо может перевозить по России не более 200 немаркированных сигарет, 200 изделий с нагреваемым табаком, 50 сигар и 250 граммов табака.

Накладывается ограничение на жидкую никотиновую продукцию — не более пяти единиц продукции общим объемом до 20 миллилитров либо общим весом не более 250 граммов бестабачной смеси для нагревания.