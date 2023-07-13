Госдума установила, сколько немаркированных сигарет можно брать с собой

Депутаты Госдумы приняли закон, который регулирует перемещение гражданами по России никотиносодержащей продукции. Обычных сигарет с собой можно перевозить не более
Изменения вносятся в действующий
Накладывается ограничение на жидкую никотиновую продукцию — не более пяти единиц продукции общим объемом до 20 миллилитров либо общим весом не более 250 граммов бестабачной смеси для нагревания.
Во всех случаях речь идет о гражданах, достигших
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка. Теперь на производство никотиносодержащей продукции необходимо получить лицензию от государства. К тому же в этом году в России принят закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. С 1 июня продавцы вейп-шопов должны были убрать с витрин электронные устройства с никотином, чтобы их не смогли увидеть несовершеннолетние.