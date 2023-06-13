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    Путин подписал закон о государственном регулировании табачного рынка

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    11 комментариев

    Президент России Владимир Путин подписал закон о госрегулировании табачного рынка по аналогии с алкогольным, 13 июня сообщается в опубликованном документе.

    Закон о госрегулировании производства, оборота табачной и никотиносодержащей продукции был инициирован Минфином 14 марта 2023 года, а уже 1 июня был принят Госдумой.

    В качестве основы для регулирования табачной продукции была взята система по осуществлению контроля алкогольного рынка.

    Согласно новому закону, теперь для осуществления производства никотиносодержащей продукции необходимо получить лицензию на установку оборудования для производства с обязательной госрегистрацией, а также учет продукции, основанный на системе маркировки «Честный знак».

    Также 28 апреля президентом был подписан закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним, который предусматривал запрет оборота никотиносодержащих жидкостей.

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    Комментарии 11

    Гость13 Июн 2023 в 15:27
    Привет, махорка...
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