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    Китай хочет помочь России бороться с диверсантами и иностранными агентами

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    Китай готов помогать российским властям бороться с диверсионными неправительственными организациями и иноагентами, заявил 13 июля глава министерства общественной безопасности КНР Ван Сяохун на встрече с генпрокурором Игорем Красновым в Пекине, пишет ТАСС.

    Китайский министр отметил, что Пекин поддерживает позицию Кремля в том, что иностранные государства «не должны вмешиваться во внутренние дела наших стран». Однако «коллективный Запад» ведет политику «двойного сдерживания против Китая и России», заявил Ван Сяохун. Так, по словам министра, с помощью информационной и технологической войны Запад пытается нарушить стабильность РФ и КНР, вводит нелегальные санкции из-за нормального сотрудничества двух стран.

    «Китай готов оказать практическую помощь в том деле [противодействия], которое касается диверсионной деятельности неправительственных организаций, иноагентов и других объединений», — заявил представитель Китая.

    Также Ван Сяохун поддержал Россию в том, чтобы не допускать политизации сотрудничества в правовой сфере. По словам российского генпрокурора Краснова, из-за политизации в правоохранительной сфере нарушается работа институтов международного розыска преступников.

    Пока что Россия собственными силами борется с «иностранными агентами». К примеру, недавно депутат Госдумы Ольга Занко удивилась, что писатель Борис Акунин все еще не в реестре Минюста. Тщетна борьба и с екатеринбургским музеем «Ельцин Центр» — его финансирование нельзя проверить из-за закона «О центрах исторического наследия президентов РФ».

    По данным Минюста, на конец декабря 2022 года в России 493 иностранных агента, включая физические и юридические лица. «Аффилированных» с иностранными агентами — 861 человек.

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