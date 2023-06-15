Иноагентов за год оштрафовали более чем на 228 млн рублей. «Аффилированных» — 861 человек, но это секрет

Сумма штрафов, наложенных Роскомнадзором на нарушивших закон иностранных агентов, выросла в 2022 году более чем в 60 раз — до 228 млн рублей. Об этом сказано в докладе Минюста, который 15 июня был представлен депутатам Госдумы.

«Судами назначены наказания в виде административных штрафов на общую сумму 228 млн 640 тыс. рублей (в 2021 году — 3 млн 756 тыс. рублей)», — сказано в тексте документа. Уточняется, что лишь по двум делам было прекращено производство в связи с отсутствием состава правонарушения.



В докладе также рассказали о закрытом реестре граждан, которых министерство считает «аффилированными» с иностранными агентами, — всего 861 человек, по данным на 31 декабря 2021 года. В тексте не указаны имена попавших в список.

Минюст связывает большинство «аффилированных» с деятельностью во время подготовки к выборам в Госдуму и в законодательные собрания регионов России. По итогам проверки более 76 тысяч кандидатов установлена принадлежность одного из них к новгородскому отделению движения в защиту прав избирателей «Голос»* (организация признана иностранным агентом).



По опубликованным данным, в реестре иноагентов 347 организаций и физических лиц — за 2022 год их число выросло на 43,7%, по сравнению с 2021 годом (94). В 2022 году только 9 человек исключили из реестра по заявлению в Минюст.



Ранее на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ депутат от «Единой России» Андрей Альшевских обратился к замминистра юстиции Олегу Свириденко с просьбой проверить «Ельцин-центр» в Екатеринбурге на наличие признаков иностранного агента. Оказалось, что проверка уже идет. Правда, чиновник не смог вспомнить, кто из депутатов запросил проверку, но заверил законодателей, что поставят точку в дискуссии о деятельности музея. В самом «Ельцин-центре» отнеслись к проверке спокойно.

