«Лицо с явной антироссийской позицией». Депутат Ольга Занко просит Минюст признать писателя Акунина иноагентом

Депутат Госдумы Ольга Занко направила в Минюст РФ запрос с просьбой признать иноагентом писателя Бориса Акунина. Об этом она 7 июля сообщила на своей странице «ВКонтакте».
«Выступал против России, но не признан иноагентом. Когда речь идёт про публичное лицо, писателя, влияющего через свои произведения на умы граждан, это звучит особенно странно» — так начинает свой пост Занко.
По словам парламентария, на отсутствие иноагентства у Акунина она вышла с помощью своих подписчиков, которые прислали ей афишу мюзикла «Алмазная колесница», который поставил петербургский театр «ЛДМ. Новая сцена». Их возмутило, что на этой афише нет маркировки о статусе иностранного агента у автора. При проверке оказалось, что и статуса нет.
«Стали проверять, а оказывается, сам Акунин ещё не в списках иноагентов, а только организация «Настоящая Россия»*, членом которой он является. Организация, которая выступала с призывами к борьбе с властями, изменению конституционного строя, собирала средства для Украины», — написала Занко.
Депутат отметила, что Акунин как публичное лицо «с явной антироссийской позицией» должен быть признан иноагентом.
«Живёт писатель за границей, а деньги почему-то с легкостью пытается зарабатывать здесь, в том числе через спектакли и книги. Направила депутатский запрос в Министерство юстиции России», — заявила Занко.
В феврале сам Борис Акунин сообщал о требовании прокуратуры убирать его имя с театральных афиш или снимать постановки.
* Признана в РФ иноагентом.