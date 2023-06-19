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    Минюст: «Ельцин Центр» невозможно признать иностранным агентом

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    34 комментария

    «Ельцин Центр» нельзя признать иностранным агентом, поскольку у Минюста нет для этого полномочий. Об этом 19 июня в своем telegram-канале написал депутат от «Единой России» Андрей Альшевских со ссылкой на ответ ведомства.

    «Как гласит законодательство, руководство Центра не обязано сдавать отчетность, объясняться за свои расходы, в том числе иностранные поступления, использование имущества и тому подобное», — заявил парламентарий, комментируя закон «О центрах исторического наследия президентов РФ».

    15 июня на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России депутат Альшевских обратился к замминистра Минюста Олегу Свириденко с просьбой проверить «Ельцин Центр» на предмет деятельности иностранного агента. Оказалось, что проверка уже идет. И в самом музее сообщили, что к проверке относятся спокойно, выражают уверенность, что оснований для получения этого статуса нет.

    Однако еще 14 октября Минюст на депутатский запрос Альшевских ответил, что в соответствии с законом, на Центр не распространяются проверки иностранного финансирования, а признание «Ельцин Центра» НКО, выполняющей функции иноагента, невозможно. Альшевских считает, что в таком случае закон необходимо менять.

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    ЛАЙК17
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    Комментарии 34

    Гость19 Июн 2023 в 19:09
    Ворон ворону..
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