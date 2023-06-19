Минюст: «Ельцин Центр» невозможно признать иностранным агентом

«Ельцин Центр» нельзя признать иностранным агентом, поскольку у Минюста нет для этого полномочий. Об этом 19 июня в своем telegram-канале написал депутат от «Единой России» Андрей Альшевских со ссылкой на ответ ведомства.



«Как гласит законодательство, руководство Центра не обязано сдавать отчетность, объясняться за свои расходы, в том числе иностранные поступления, использование имущества и тому подобное», — заявил парламентарий, комментируя закон «О центрах исторического наследия президентов РФ».



15 июня на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела России депутат Альшевских обратился к замминистра Минюста Олегу Свириденко с просьбой проверить «Ельцин Центр» на предмет деятельности иностранного агента. Оказалось, что проверка уже идет. И в самом музее сообщили, что к проверке относятся спокойно, выражают уверенность, что оснований для получения этого статуса нет.

