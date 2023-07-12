    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    2 м/с, сев

    758мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd90.5eur99.68

    В Петербурге условно осудили муниципального депутата из Московского района за убранный лишь для картинки снег

    783
    18 комментариев

    Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении муниципального депутата округа «Гагаринское» Олега Старожукова. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере или совершенное организованной группой.

    Как отмечают в пресс-службе судов, Старожуков, используя документы знакомого предпринимателя, принял участие в аукционе на уборку округа и выиграл его. Компания «Инспектстройсервис» должна была убирать снег в «Гагаринском» с 1 января по 15 апреля и с 16 октября по 31 декабря 2021 года. В качестве субподрядчиков Старожуков нанял ИП Биккенина и ИП Шмелёва. Со Шмелёвым, утверждают в суде, Старожуков договорился о работах в меньших объёмах, чем нужно было, а Биккенина, «фактически не осуществлявшего работы, ввел в заблуждение относительно организации выполнения работ по договору». Часть денег предприниматели Старожукову отдавали наличными.

    В итоге, посчитали в суде, депутат совершил хищение 2 млн рублей. Ещё столько же он похитил на аналогичном контракте в соседнем муниципалитете «Звёздное». Задержали Старожукова в марте 2023 года.

    Старожуков вину признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 400 тысяч рублей и запретом занимать должности на госслужбе сроком на 3 года.

    Муниципалитеты «Купчино», «Звёздное» и «Гагаринское» входят в состав 21-го избирательного округа. В прошлом созыве петербургского парламента от этой территории избрался единоросс Павел Зеленков, его считали близким к другому его однопартийцу — Александру Тетердинко, под чьим влиянием, как утверждают местные депутаты, до сих пор и находится этот избирательный округ.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 18

    Гость12 Июл 2023 в 17:37
    Кому на лапу дал?
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    18
    close