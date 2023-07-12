В Петербурге условно осудили муниципального депутата из Московского района за убранный лишь для картинки снег

Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении муниципального депутата округа «Гагаринское» Олега Старожукова. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере или совершенное организованной группой.
Как отмечают в пресс-службе судов, Старожуков, используя документы знакомого предпринимателя, принял участие в аукционе на уборку округа и выиграл его. Компания «Инспектстройсервис» должна была убирать снег в «Гагаринском» с 1 января по 15 апреля и с 16 октября по 31 декабря 2021 года. В качестве субподрядчиков Старожуков нанял ИП Биккенина и ИП Шмелёва. Со Шмелёвым, утверждают в суде, Старожуков договорился о работах в меньших объёмах, чем нужно было, а Биккенина, «фактически не осуществлявшего работы, ввел в заблуждение относительно организации выполнения работ по договору». Часть денег предприниматели Старожукову отдавали наличными.
В итоге, посчитали в суде, депутат совершил хищение 2 млн рублей. Ещё столько же он похитил на аналогичном контракте в соседнем муниципалитете «Звёздное». Задержали Старожукова в марте 2023 года.
Старожуков вину признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 400 тысяч рублей и запретом занимать должности на госслужбе сроком на 3 года.
Муниципалитеты «Купчино», «Звёздное» и «Гагаринское» входят в состав 21-го избирательного округа. В прошлом созыве петербургского парламента от этой территории избрался единоросс Павел Зеленков, его считали близким к другому его однопартийцу — Александру Тетердинко, под чьим влиянием, как утверждают местные депутаты, до сих пор и находится этот избирательный округ.