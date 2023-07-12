В Петербурге условно осудили муниципального депутата из Московского района за убранный лишь для картинки снег

Как отмечают в пресс-службе судов, Старожуков, используя документы знакомого предпринимателя, принял участие в аукционе на уборку округа и выиграл его. Компания «Инспектстройсервис» должна была убирать снег в «Гагаринском» с 1 января по 15 апреля и с 16 октября по 31 декабря 2021 года. В качестве субподрядчиков Старожуков нанял ИП Биккенина и ИП Шмелёва. Со Шмелёвым, утверждают в суде, Старожуков договорился о работах в меньших объёмах, чем нужно было, а Биккенина, «фактически не осуществлявшего работы, ввел в заблуждение относительно организации выполнения работ по договору». Часть денег предприниматели Старожукову отдавали наличными.

Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении муниципального депутата округа «Гагаринское» Олега Старожукова . Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере или совершенное организованной группой.

В итоге, посчитали в суде, депутат совершил хищение 2 млн рублей. Ещё столько же он похитил на аналогичном контракте в соседнем муниципалитете «Звёздное». Задержали Старожукова в марте 2023 года.



Старожуков вину признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года со штрафом в размере 400 тысяч рублей и запретом занимать должности на госслужбе сроком на 3 года.

