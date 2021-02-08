автор фото Александр Миридонов/Коммерсантъ

В одном из 111 муниципалитетов города, «Купчино», накануне сменилась власть: главу местной администрации Ольгу Алексееву, созвав срочный совет в выходной день, отправили в отставку, а также сменили замки в некоторых кабинетах. Та не согласилась и вызвала полицию: Алексеева уверена, что её отстранили от власти незаконно. А причина — она не согласилась подписать контракт задним числом. «Фонтанка» рассказывает о конфликте в самом многострадальном муниципальном образовании города. Среди участников — глава фракции «Единой России» в Законодательном собрании Александр Тетердинко, депутат Государственной думы Михаил Романов, бывший помощник депутата Государственной думы Сергея Боярского и другие не менее уважаемые люди.



Состав муниципального совета в округе Купчино поменялся чуть больше года назад. На смену когда-то участникам движения «Молодая гвардия Единой России», заседавшим в прошлом созыве, любившим играть в боулинг за муниципальный счет и устраивавшим торжественные открытия лестницы, пришли ставленники их старших товарищей. Главой муниципалитета «Купчино» стал выдвинутый «Единой Россией» Алексей Пониматкин, помощник депутата Госдумы Сергея Боярского. До 2016 года он был депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от ЛДПР. В беседе с «Фонтанкой» Пониматкин говорил, что вступил в «Единую Россию» из-за «смены приоритетов». Помимо него в совет избрались еще двенадцать депутатов, которых провела «Единая Россия». Остальные семь мандатов получили самовыдвиженцы и представители «Родины» и «Коммунистов России».

Как писала «Фонтанка», за возможность взять власть в Купчино еще на этапе предвыборной кампании конкурировали сразу несколько элитных группировок: соратники депутата Госдумы Михаила Романова, лидера фракции «Единой России» в Заксобрании Александра Тетердинко, бывшего главы муниципалитета Михаила Черепанова. Последний выбыл из гонки за три недели до дня голосования: его вместе с несколькими сторонниками сняла с выборов сама «Единая Россия».



На самих выборах 2019 года на участках в муниципалитете наблюдатели фиксировали вбросы бюллетеней, кандидаты жаловались на силовое давление со стороны крепких мужчин. Многие избирательные комиссии в этом муниципалитете сбегали от наблюдателей, не составив итогового протокола. В результате число голосов, поданных за кандидатов от «Единой России», после внесения в систему ГАС «Выборы» оказывалось значительно больше, чем при подсчете бюллетеней на участке.

После смены состава муниципального совета поменяли и главу местной администрации — этот орган власти отвечает за траты бюджета, проведение конкурсов, заключение контрактов, работу опеки. То есть, грубо говоря, исполняет все то, что решают депутаты на муниципальном совете. Контракт на четыре года заключили с Ольгой Алексеевой, до этого занимавшей такую же должность в одном из муниципалитетов Колпинского района. Как утверждает Алексеева, она устроилась на эту работу самостоятельно, никто из политиков, имевших виды на влияние в муниципалитете, ей якобы не составлял протекцию в трудоустройстве.



Первый звоночек, по словам Алексеевой, прозвучал после того, как она устроилась на работу: якобы депутат Государственной думы Михаил Романов позвал её в кабинет и предложил подписать некие документы. Она отказалась. «Я обратилась к Александру Тетердинко, и он сказал, что мы одна команда и я не должна подписывать никаких липовых контрактов. Больше я в течение года не брала трубку ни когда звонил Романов, ни когда звонил Тетердинко».

Депутат Михаил Романов заявил «Фонтанке», что сказанное Алексеевой является неправдой, никаких контрактов он не предлагал ей подписывать.

Александр Тетердинко также заявил, что информация является выдумкой, общение с Алексеевой он отрицает.

Все окончательно изменилось, считает Алексеева, в январе: по её словам, глава муниципального образования Алексей Пониматкин (его она называет аффилированным с Тетердинко) попросил её подписать два контракта, каждый почти на 600 тысяч рублей, на спил больных деревьев в муниципалитете. Оба контракта датированы 2020 годом, то есть подписать нужно было задним числом. «Пониматкин предложил мне это неделю назад возле здания муниципалитета», — утверждает она. В этих же числах, по словам главы местной администрации, она решила расторгнуть один из самых крупных муниципальных контрактов — на благоустройство территории. Компания плохо работала, говорит она. За 18 млн рублей услуги по благоустройству собиралось оказать ООО «СТР», принадлежащее Олегу Старожукову. Бизнес он совмещает с политикой: в 2019 году избирался депутатом в соседнем муниципалитете «Гагаринское», который считается также зоной политического влияния единоросса Тетердинко.



По мнению Алексеевой, нежелание «пилить бюджет» и привело к её увольнению. Впрочем, в муниципальном совете бытует иное мнение. Глава «Купчино» Алексей Пониматкин пояснил «Фонтанке», что не занимается «вопросами хозяйственного ведения», с Алексеевой не встречался как минимум неделю, а её увольнение у него не вызвало вопросов — жалоб от жителей на благоустройство в округе было много.

«Вчера был внеочередной муниципальный совет. Кворум был, присутствовало 11 депутатов. Расторжение контракта с ней было по соглашению сторон, так как было её заявление», — пояснил он. Пониматкин также прислал фотографию заявления экс-главы местной администрации в подтверждение своих слов. Правда, Алексеева заявила «Фонтанке», что видит его впервые и подпись под заявлением не её.



фото паспорта предоставлено Ольгой Алексеевой, заявление — муниципальным советом Купчино

За срочным заседанием муниципального совета и отстранением от должности последовала смена замков в помещениях местной администрации. Придя на работу и увидев следы спила замков, Алексеева вызвала полицию, та от греха подальше опечатала помещения. Новый же глава местной администрации на следующий день нанял ЧОП, чтобы тот тоже присматривал за местом разворачивающихся страстей. Рядовых сотрудников перевели на дистанционный режим, сотрудники отдела опеки, уговорив охранников, еле попали на работу.



Теперь в ситуации предстоит разбираться Следственному комитету, прокуратуре и судам. Именно там Алексеева собирается оспаривать своё увольнение и доказывать, что обвинения её были не пустым звуком. Впрочем, скептики петербургской политики считают, что дело, скорее всего, затянется не на один месяц, и если кому-то и нужно было увольнение Алексеевой сейчас, перед предстоящими парламентскими выборами, то цель достигнута — в самую горячую предвыборную пору следить за местной администрацией и её бюджетом будут уже другие люди.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»