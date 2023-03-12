Суд в Петербурге отправил под стражу муниципального депутата по делу о мошенничестве

Московский райсуд Петербурга заключил под стражу муниципального депутата Олега Старожукова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом 12 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города.



Следствие считает, что 26 декабря 2020 года администрация МО Звездное заключила контракт со строительной фирмой ООО «Инспектстройсервис». Компания обязалась благоустроить территории муниципального образования. На это был отведен 2021 год.



«В нарушение условий контракта работы исполнялись ненадлежащим образом, следствием чего явилось неправомерное перечисление в адрес общества денежных средств на указанную сумму», — говорится в сообщении.

