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    Суд в Петербурге отправил под стражу муниципального депутата по делу о мошенничестве

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    Московский райсуд Петербурга заключил под стражу муниципального депутата Олега Старожукова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом 12 марта сообщает объединенная пресс-служба судов города.

    Следствие считает, что 26 декабря 2020 года администрация МО Звездное заключила контракт со строительной фирмой ООО «Инспектстройсервис». Компания обязалась благоустроить территории муниципального образования. На это был отведен 2021 год.

    «В нарушение условий контракта работы исполнялись ненадлежащим образом, следствием чего явилось неправомерное перечисление в адрес общества денежных средств на указанную сумму», — говорится в сообщении.

    Ущерб бюджету Петербурга составил 20 005 026 рублей. Следствие считает, что деньги были похищены «неустановленными лицами» умышленно «с целью обогащения». Старожуков пробудет под стражей до 9 мая 2023 года.

    Старожукова задержали еще 10 марта. Он является депутатом муниципального совета МО «Гагаринское». Кроме того, числится гендиректором в ООО «СТР», которое занимается строительством жилых и нежилых зданий. Сообщалось, что именно он, по версии следствия, приискал директора коммерческой фирмы, с которой позднее был заключен контракт на благоустройство территории муниципального образования. По данным СК, мундеп осознавал, что работы в рамках контракта в 2021 году выполнены не будут, тем не менее фирме перечислили более 20 миллионов рублей.

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