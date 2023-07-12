Суд арестовал подозреваемых в снятии скальпа с жителя Электростали

Суд отправил под стражу двоих подозреваемых в снятии скальпа с жителя Электростали. Мужчинам вменяют преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц). Они отправлены под стражу до 10 сентября, в ближайшее время с их участием продолжится проведение следственных действий, сообщает пресс-служба подмосковного ГСУ Следственного комитета.

Один из фигурантов объяснил поступок тем, что был пьяным, сообщает «Звезда». Признался, что сам срезал волосы, а когда увидел кровь, то «испугался и убежал». «Извиняюсь, глупая ошибка с моей стороны», — говорил Зафар. Второй фигурант, по имени Илья, тоже извинился. Рассказал, что отрезать волосы пострадавшему не планировал : «Думал, что Зафар припугнет его, и все».

Инцидент произошел в минувшие выходные возле магазина на Спортивной улице. Двое мужчин предъявили претензию молодому человеку из-за его прически и цвета волос, потом избили его, срезали волосы вместе с кожей и скрылись с места происшествия. Первого подозреваемого — жителя Коми — задержали 10 июля. Второго — утром следующего дня в Обнинске Калужской области.

Свои действия они объяснили тем, что выпили слишком много алкоголя. Первый заявил, что был пьян, а второй добавил, что поначалу счел скальпирование приколом.

