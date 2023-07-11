Задержан второй подозреваемый в снятии скальпа с жителя Электростали из-за цвета волос

Второй подозреваемый в нападении на жителя Электростали задержан в Обнинске Калужской области. Об этом 11 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Подробности о личности задержанного пока не приводятся. Первого подозреваемого — жителя Коми — задержали накануне.



Инцидент произошел в минувшие выходные возле магазина на улице Спортивной. Двое неизвестных предъявили претензию молодому человеку из-за его прически и цвета волос, потом избили его, срезали волосы вместе с кожей и скрылись с места происшествия.

