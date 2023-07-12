Стали известны даты ПМЭФ-2024

27-й Петербургский международный экономический форум пройдет 5–8 июня 2024 года. Об этом сообщили 11 июля в Росконгрессе.
Никаких подробностей и возможных тем там не раскрыли.
ПМЭФ-2023 прошел в этом году 14–17 июня. Организаторы заявили, что в рамках форума заключено более 900 соглашений на сумму 3,8 трлн рублей. В Смольном рассказали, что Петербург на ПМЭФ заключил 62 соглашения, в том числе 40 инвестиционных, на общую сумму 661,33 млрд рублей. А на пленарном заседании выступал президент Владимир Путин. Лучшие кадры прошедшего форума вы найдете здесь.