В Челябинской области суд арестовал мужчину по обвинению в убийстве школьницы в городе Симе

В Челябинской области 36-летнему жителю города Сима предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера и убийстве малолетней девочки. Суд отправил его под стражу, сообщает 12 июля Следственный комитет региона.
Пропавшую школьницу искали всем городом с 9 июля и накануне обнаружили ее тело с ножевыми ранениями возле ведущей на ферму дороги.
Следственный комитет Челябинской области
Следствие полагает, что вечером воскресенья с целью совершения преступления против половой неприкосновенности мужчина завез ребенка в лес. После совершения преступления он нанес несколько смертельных ножевых ранений ребенку, говорится в сообщении СК. На кадрах видеозаписи следственного эксперимента мужчина рассказывает, что несколько раз ударил ребенка ножом в шею.
Местный житель признал вину. По статье об убийстве ребенка ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.
Про самого 36-летнего задержанного известно, что его семье принадлежит свиноферма, но работает она не постоянно. «С виду обычный парень», — говорят местные жители. Известно, что убитая девочка дружила с его дочерью.
О том, что творилось в городе в день пропажи ребенка, читайте здесь.