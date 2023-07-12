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    В Челябинской области суд арестовал мужчину по обвинению в убийстве школьницы в городе Симе

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    В Челябинской области 36-летнему жителю города Сима предъявлено обвинение в насильственных действиях сексуального характера и убийстве малолетней девочки. Суд отправил его под стражу, сообщает 12 июля Следственный комитет региона.

    Пропавшую школьницу искали всем городом с 9 июля и накануне обнаружили ее тело с ножевыми ранениями возле ведущей на ферму дороги.

    Следственный комитет Челябинской области

    Следствие полагает, что вечером воскресенья с целью совершения преступления против половой неприкосновенности мужчина завез ребенка в лес. После совершения преступления он нанес несколько смертельных ножевых ранений ре­бенку, говорится в сообщении СК. На кадрах видеозаписи следственного эксперимента мужчина рассказывает, что несколько раз ударил ребенка ножом в шею.

    Местный житель признал вину. По статье об убийстве ребенка ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.

    Про самого 36-летнего задержанного известно, что его семье принадлежит свиноферма, но работает она не постоянно. «С виду обычный парень», — говорят местные жители. Известно, что убитая девочка дружила с его дочерью.

    О том, что творилось в городе в день пропажи ребенка, читайте здесь.

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