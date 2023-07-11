«С виду обычный парень». Жители Сима рассказали про подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

Жители города Сим Челябинской области рассказали про подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы. По их словам, мужчине 36 лет. Якобы он отец подруги девочки. Люди полагают, что перед убийством школьницу изнасиловали. Официальной информации от силовых ведомств о мотивах преступления и личности задержанного пока нет, пишет 11 июля 74.RU.
Согласно данным со страниц подозреваемого в соцсетях, мужчине 36 лет, разведен, местом работы указано градообразующее предприятие Сима, но, судя по фотографиям, несколькими годами ранее он трудился на Ямале, вероятно вахтовым методом.
Про самого задержанного известно, что его семье принадлежит свиноферма, но работает она непостоянно. «С виду обычный парень», — говорят местные жители.
По данным следствия, мужчина нанес 11-летнему ребенку ножевые ранения вечером 9 июля, после чего спрятал тело в лесу. По информации 74.RU, подозреваемого задержали еще вчера, всю ночь с ним работали оперативники.
Девочку двое суток искали полиция и волонтеры. Сначала в местной реке нашли рюкзак ребенка, а затем возле дороги на ферму — тело со следами насильственной смерти.