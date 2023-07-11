«С виду обычный парень». Жители Сима рассказали про подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

Жители города Сим Челябинской области рассказали про подозреваемого в убийстве 11-летней школьницы. По их словам, мужчине 36 лет. Якобы он отец подруги девочки. Люди полагают, что перед убийством школьницу изнасиловали. Официальной информации от силовых ведомств о мотивах преступления и личности задержанного пока нет, пишет 11 июля 74.RU.



Согласно данным со страниц подозреваемого в соцсетях, мужчине 36 лет, разведен, местом работы указано градообразующее предприятие Сима, но, судя по фотографиям, несколькими годами ранее он трудился на Ямале, вероятно вахтовым методом.

