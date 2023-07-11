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    В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы, которую искали двое суток

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    Подозреваемого в убийстве школьницы задержали в городе Сим Челябинской области. Им оказался местный житель. Подробности 11 июля сообщает Следственный комитет региона.

    По данным следствия, мужчина нанес 11-летнему ребенку ножевые ранения вечером 9 июля, после чего спрятал тело в лесу. По информации 74.RU, подозреваемого задержали еще вчера, всю ночь с ним работали оперативники. Данные о его личности пока не раскрываются. Мотивы убийства ребенка не называются. Факт возможного сексуального насилия силовики тоже не комментируют.

    Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия.

    Девочку двое суток искали полиция и волонтеры. Сначала в местной реке нашли рюкзак ребенка, а затем возле дороги на ферму — тело девочки со следами насильственной смерти.

    Вечером в воскресенье школьница возвращалась из парка домой и пропала. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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