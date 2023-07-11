Жена задержанного по подозрению в убийстве школьницы в Челябинской области рассказала про день пропажи ребенка

Жена задержанного по подозрению в расправе над 11-летней школьницей в городе Симе Челябинской области рассказала, что творилось в вечер убийства. Женщина подтвердила, что ее дочь дружила с девочкой, и добавила, что находится в шоке от случившегося, не зная, как сказать об этом своему ребенку. Подробности 11 июля сообщает 74.RU.



По словам женщины, в тот вечер она вернулась с работы поздно — ближе к 23 часам. Она знала, что ее дочь гуляла вместе с девочкой в старом парке, они были на площадке. Около девяти вечера муж поехал за детьми, завез дочь домой и уехал отвозить ее подругу. Она вспоминает, что Дмитрий вернулся домой к 11 вечера и сказал, что девочка отказалась с ним ехать, он якобы ее высадил, а сам был на ферме.

