Жена задержанного по подозрению в убийстве школьницы в Челябинской области рассказала про день пропажи ребенка

Жена задержанного по подозрению в расправе над 11-летней школьницей в городе Симе Челябинской области рассказала, что творилось в вечер убийства. Женщина подтвердила, что ее дочь дружила с девочкой, и добавила, что находится в шоке от случившегося, не зная, как сказать об этом своему ребенку. Подробности 11 июля сообщает 74.RU.
По словам женщины, в тот вечер она вернулась с работы поздно — ближе к 23 часам. Она знала, что ее дочь гуляла вместе с девочкой в старом парке, они были на площадке. Около девяти вечера муж поехал за детьми, завез дочь домой и уехал отвозить ее подругу. Она вспоминает, что Дмитрий вернулся домой к 11 вечера и сказал, что девочка отказалась с ним ехать, он якобы ее высадил, а сам был на ферме.
Женщина говорит, что мать пропавшей девочки пришла к ним в тот же вечер. Муж, по ее словам, не мог толком объяснить, где высадил ребенка. Она добавила, что он выпил две бутылки пива. «А пить ему вообще нельзя, как родители говорили. Сказал мне вчера, что вообще ничего не соображал, что делал. Признался, что убил», — говорит она.
Она отмечает, что муж никогда не проявлял агрессии, ни с кем не ругался. Что с ним произошло, она не понимает.
Про самого 36-летнего задержанного известно, что его семье принадлежит свиноферма, но работает она непостоянно. «С виду обычный парень», — говорят местные жители. Официальной информации от силовых ведомств о мотивах преступления и личности задержанного пока нет.
По данным следствия, мужчина нанес 11-летнему ребенку ножевые ранения вечером 9 июля, после чего спрятал тело в лесу, где его нашли после двух дней поисков. По информации 74.RU, подозреваемого задержали еще вчера, всю ночь с ним работали оперативники.
Следственный комитет Челябинской области опубликовал фото допроса подозреваемого.
По статье об убийстве ребенка ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненный срок.