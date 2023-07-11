Комитет по соцполитике не нашел нарушений в работе ПНИ №10, где умерли шесть инвалидов

Петербургский комитет по социальной политике провел более 16 проверок в ПНИ №10 и не выявил ни одного нарушения в работе учреждения. Об этом 11 июля на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Александр Любимов.



«Более 16 проверок прошло всевозможных, осталось только уголовное дело, которое расследуется следственным комитетом. У нас все проверки показали, что не совпадает произошедшее с деятельностью учреждения», — сказал он.

По словам Любимова, у всех шестерых умерших в ПНИ инвалидов были множественные умственные и физические нарушения. В стенах интерната они прожили от трех до пяти лет, что уже само по себе большой срок.