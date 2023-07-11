Комитет по соцполитике не нашел нарушений в работе ПНИ №10, где умерли шесть инвалидов

Петербургский комитет по социальной политике провел более 16 проверок в ПНИ №10 и не выявил ни одного нарушения в работе учреждения. Об этом 11 июля на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Александр Любимов.
«Более 16 проверок прошло всевозможных, осталось только уголовное дело, которое расследуется следственным комитетом. У нас все проверки показали, что не совпадает произошедшее с деятельностью учреждения», — сказал он.
По словам Любимова, у всех шестерых умерших в ПНИ инвалидов были множественные умственные и физические нарушения. В стенах интерната они прожили от трех до пяти лет, что уже само по себе большой срок.
«Это большая боль для нас, каждого человека мы тянем до самого последнего дня. Были ли нарушения, следствие разберется, но пока я не вижу там ничего такого», — заключил чиновник.
Уголовное дело по факту гибели 6 постояльцев ПНИ №10 было возбуждено в апреле после публичного обращения руководителя Центра паллиативной помощи Нюты Федермессер. Подробнее о том, к чему привели многочисленные проверки, читайте в материале «Фонтанки».