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    В Петербурге родителей признали виновными в истязании четверых детей и освободили в зале суда

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    Родители девочки, найденной в синяках в кафе фастфуда в Весёлом Посёлке, избежали колонии. Своё наказание за систематические побои они отбыли в следственном изоляторе.

    О приговоре Владимиру и Елене Холоповым 10 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Их дело о неисполнении родительских обязанностей прекращено в связи с истечением сроков давности.

    Истязание четверых детей, младшей из которых на момент задержания Холоповых было семь лет, Невский районный суд оценил в 3 года и два месяца колонии общего режима для каждого.

    «Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым. Холопов и Холопова освобождены из-под стражи в зале суда немедленно», — рассказали в пресс-службе.

    Мужчину и женщину арестовали в мае 2021 года после того, как в «Бургер Кинге» на Дальневосточном проспекте была найдена семилетняя девочка с гематомами. Она пришла в ресторан с 10-летним братом, который вскоре продолжил прогулку без неё. Назвать свою фамилию и адрес ребёнок не смог, зато рассказал, как пьют родители.

    Мать во время ареста отрицала, что поднимала руку на дочь. Отец не стал отпираться и рассказал, что в семье били не только девочку. К приговору вину признали оба.

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