В Петербурге родителей признали виновными в истязании четверых детей и освободили в зале суда

Родители девочки, найденной в синяках в кафе фастфуда в Весёлом Посёлке, избежали колонии. Своё наказание за систематические побои они отбыли в следственном изоляторе.



О приговоре Владимиру и Елене Холоповым 10 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Их дело о неисполнении родительских обязанностей прекращено в связи с истечением сроков давности.



Истязание четверых детей, младшей из которых на момент задержания Холоповых было семь лет, Невский районный суд оценил в 3 года и два месяца колонии общего режима для каждого.