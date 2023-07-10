В Петербурге родителей признали виновными в истязании четверых детей и освободили в зале суда

Родители девочки, найденной в синяках в кафе фастфуда в Весёлом Посёлке, избежали колонии. Своё наказание за систематические побои они отбыли в следственном изоляторе.
О приговоре Владимиру и Елене Холоповым 10 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Их дело о неисполнении родительских обязанностей прекращено в связи с истечением сроков давности.
Истязание четверых детей, младшей из которых на момент задержания Холоповых было семь лет, Невский районный суд оценил в 3 года и два месяца колонии общего режима для каждого.
«Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым. Холопов и Холопова освобождены из-под стражи в зале суда немедленно», — рассказали в пресс-службе.
Мужчину и женщину арестовали в мае 2021 года после того, как в «Бургер Кинге» на Дальневосточном проспекте была найдена семилетняя девочка с гематомами. Она пришла в ресторан с 10-летним братом, который вскоре продолжил прогулку без неё. Назвать свою фамилию и адрес ребёнок не смог, зато рассказал, как пьют родители.
Мать во время ареста отрицала, что поднимала руку на дочь. Отец не стал отпираться и рассказал, что в семье били не только девочку. К приговору вину признали оба.