Из горящего здания на Менделеевской эвакуированы люди. Тушить было сложно из-за сильного дыма и опасных веществ

В ходе тушения пожара на Выборгской стороне 10 июля из опасной зоны были эвакуированы семь человек. Работа осложнялась наличием большого количества горючих и легковоспламеняющихся веществ, сильной задымленностью, а также конструктивными особенностями здания. После уточнения информации было установлено, что площадь пожара составила 2500 квадратных метров. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Петербургу Алексей Аникин.

По его словам, повышенный номер 1-БИС дали сразу по прибытии в 3:53. Наблюдался интенсивный выход дыма. Это здание (Менделеевская улица, 9, у пересечения с Литовской) производственное, многоуровневое, административно-многофункциональное, в нём много помещений и перегородок. При первых действиях, в том числе персоналом, который здесь находился, были эвакуированы семь человек. Погибших и пострадавших нет.

На пожаре работают 110 человек личного состава и 27 единиц техники, дана локализация. Удалось остановить распространение огня по этажам. Причину пожара выясняет группа дознания. Вопросы есть к производству краски и хранению различных материалов. По предварительным данным, причиной стал сбой в технологическом процессе.



Объект проверялся в 2023 году, было вынесено постановление о привлечении юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности.

