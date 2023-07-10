Из-за пожара на Выборгской стороне автобусы пустили в обход

В связи с пожаром на Литовской улице утром 10 июля временно изменена трасса автобусного маршрута
На пересечении Полюстровского проспекта, Литовской и Менделеевской улиц (Калининский район Петербурга) горит производственно-складское здание. Огонь охватил 3,5 тысячи квадратных метров. 27 единиц техники и 110 человек личного состава тушат пожар по повышенному номеру 2. Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» взяли пробы воздуха, чтобы проверить содержание загрязняющих веществ.
Движение на перекрестке, судя по данным «Яндекс.Карт», уже немного затруднено.