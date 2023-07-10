Пожар на Выборгской стороне локализован. 110 человек продолжают тушить 3500 кв. м

Пожар в производственно-складском здании в Калининском районе Петербурга локализовали в 7:04, сообщает городское ГУ МЧС.
Вызов на Менделеевскую улицу, 9, напомним, поступил 10 июля в 3:53. В 5:01 пожару присвоили повышенной номер 2. К ликвидации привлечено 27 единиц техники и 110 человек личного состава от РСЧС.
«В 07:04 пожар локализован. Сведения о пострадавших не поступали», — говорится в сообщении.
В здании на пересечении Полюстровского проспекта, Литовской и Менделеевской улиц находится бизнес-центр и разные производства: лакокрасочное, мебельные, типографии, стройкомпании и т.д. В «Яндекс.Картах» пользователи пишут, что движение на Литовской перекрыто. В связи с пожаром временно изменена трасса автобусного маршрута № 230, смотрите схему на «Фонтанке».