Мощный пожар на Менделеевской: 3500 кв. м тушат более 100 человек, Роспотребнадзор проверяет воздух

Сильный пожар тушат с ночи 10 июля в Калининском районе Петербурга.
Как сообщает городское ГУ МЧС, в 03:53 поступил вызов на Менделеевскую улицу, 9, что у пересечения с Литовской улицей. Там в производственно-складском здании огонь охватил 100 квадратных метров. В 04:13 пожару присвоили повышенный номер сложности
Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» отправили специалистов для отбора проб воздуха на территории ближайшей жилой застройки, чтобы проверить содержание загрязняющих веществ. Пробы переданы в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» для исследований.
На Менделеевской, 9, судя по «Яндекс.Картам», находятся бизнес-центр, разные производства и компании: полиграфия, типографии, автоцентр, строительные фирмы, производства краски, мебели, комплектующих для окон