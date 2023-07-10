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    Мощный пожар на Менделеевской: 3500 кв. м тушат более 100 человек, Роспотребнадзор проверяет воздух

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    Сильный пожар тушат с ночи 10 июля в Калининском районе Петербурга.

    Как сообщает городское ГУ МЧС, в 03:53 поступил вызов на Менделеевскую улицу, 9, что у пересечения с Литовской улицей. Там в производственно-складском здании огонь охватил 100 квадратных метров. В 04:13 пожару присвоили повышенный номер сложности 1-БИС, на место выехали семь расчетов МЧС. Затем площадь горения увеличилась до 3500 квадратных метров, и в 05:01 номер пожара подняли до «двойки». Работают 27 единиц техники и 110 человек личного состава. «Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

    Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» отправили специалистов для отбора проб воздуха на территории ближайшей жилой застройки, чтобы проверить содержание загрязняющих веществ. Пробы переданы в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» для исследований.

    На Менделеевской, 9, судя по «Яндекс.Картам», находятся бизнес-центр, разные производства и компании: полиграфия, типографии, автоцентр, строительные фирмы, производства краски, мебели, комплектующих для окон и т. д.

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