Новый сбор для пассажиров? Эксперты рассказали, что будет с ценами на авиаперелеты в России

Эксперты рассказали, когда подешевеют авиабилеты Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Авиабилеты в России могут подорожать из-за нового сбора в «резервный фонд поддержки пассажиров». По данным «Коммерсанта», такое нововведение планируют ввести, чтобы были деньги для выплаты тем, кто купил билеты, но авиакомпания обанкротилась или возникла экстренная отмена рейса. Сумму пока не утвердили, но она может составить не менее 150–300 рублей с пассажира.



При этом, как отметил телеграм-канал «Авиаторщина», «Коммерсант» спрогнозировал падение пассажиропотока у российских авиакомпаний в десять раз — до 10 млн человек. Правда, несколько дней назад РБК со ссылкой на Росавиацию сообщил, что он в январе — мае 2023 года вырос почти на 21%, до 37,5 млн человек. За 2022 год, по данным Росстата, их всего было порядка 96 млн .

Мнения экспертов, опрошенных MSK1.RU, насчет введения дополнительной платы для пассажиров расходятся. Как считает независимый авиаэксперт Алексей Захаров, пока польза такого решения неясна. Хотя, как сообщил собеседник «Коммерсанта», годовой сбор в фонд может составить от 15 до 30 млрд рублей.

— Есть ли смысл? Не знаю, это надо считать. Но те цифры, которые предлагают заложить в бюджет «Ростех» и Минтранс, видятся чрезмерными, — сказал MSK1.RU Алексей Захаров. По его словам, такая идея возникла из-за вывозных рейсов, на которые в прошлые разы «государство изыскивало средства из резервных фондов». Как указал MSK1.RU главный редактор Avia.ru Роман Гусаров, эта идея не новая и обсуждается еще с 2015 года. — Сейчас очередной виток обсуждения. В случае банкротства крупной авиакомпании или, как это было с пандемией в 2020 году, когда на два месяца остановили все рейсы, надо было авиакомпаниям возвращать огромное количество денег за билеты. На эти случаи и нужен некий страховой фонд, — сказал Гусаров.

«Если будет предложен нормальный, понятный, прозрачный механизм, то почему бы и нет? Какие-то там 300 рублей к билету сильно нас не разорят» Роман Гусаров, главный редактор Avia.ru

Правда, вчера в Минтрансе поспешили откреститься от этой идеи. — Минтранс России не ведет работу ни с АО «Авиагарант», ни с какой-либо другой компанией по созданию резервного фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпаний, — заявили в ведомстве изданию РБК.

Что же касается самих авиабилетов, то эксперты обращают внимание, что дешеветь они не будут. Как объясняет Захаров, цена на перелеты зависит от двух факторов. — От себестоимости авиаперевозки и от уровня наглости перевозчика. С другой стороны, если существует на маршруте хоть какая-то конкуренция, то очень сильно перевозчик наглеть не в состоянии — в этом случае пассажиры будут летать другими авиакомпаниями, где более выгодно, — сказал Захаров. Также эксперт отметил, что выросла себестоимость полетов, в том числе из-за санкций.

— Несмотря на все «вопли» об импортозамещении, львиную долю парка авиакомпаний у нас составляют машины иностранного производства. И то, что обслуживание и поддержание лётной годности этих машин стало дороже, это понятно, — считает Захаров.

«У нас перевозчики все складские запасы расходников и ремонтных запчастей подъели и сейчас закупают дороже» Алексей Захаров, независимый авиаэксперт

При этом он обратил внимание на то, что на стоимость перелетов повлияло и сокращение международных перевозок. В результате, общая рентабельность перевозок снизилась. — Внутренние перевозки никогда особой рентабельностью не отличались даже в хорошие времена. Многие перевозчики удерживались в прибыли только за счет зарубежных перелетов, — заключил Захаров.

О том, что стоимость билетов будет только расти, говорит и Гусаров. Он объясняет это отложенным в течение трех лет ростом цен:

— Они и должны быть самые дорогие, инфляцию в стране никто не отменял. Евро уже стоит 100 рублей , а билеты у нас не дорожали три года. Цены возвращаются на тот уровень, на котором они должны были бы быть без пандемии, без санкций, в нормальный спрос, — уверен Роман Гусаров.

«Картошка дорожает, почему-то нас это не удивляет, а билеты дорожают, нас это удивляет. Всё в стране подорожало, и бензин, и продукты — всё» Роман Гусаров, главный редактор Avia.ru

Кроме этого, сейчас на стоимость перелетов влияет и большой спрос. Но к зиме, считает Гусаров, стоимость авиаперелетов может несколько снизиться. — Пока летний сезон, никаких предпосылок нет. Цены у нас определяются не себестоимостью, а спросом. Спрос сейчас высокий, выше, чем в прошлом году. На осень цены будут ниже. В октябре и ноябре будут самые минимальные, — заключил Гусаров.

MSK1.RU отправил запросы в авиакомпании S7, «Аэрофлот», «Азимут», Nordwind, «Уральские авиалинии». Но на момент публикации в них не ответили.