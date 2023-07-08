Грозовые выходные в Петербурге: как уберечься от молнии и что делать, если будет как в Коломне

В ближайшие часы в Петербурге по-прежнему ожидаются ливни и грозы.
Накануне стихия накрыла Подмосковье. Там затоплены дома и машины, а одна из жительниц Коломны получила ожог из-за удара молнии. Подробности здесь.
О том, как избежать попадания молнии и что делать, если это всё-таки случилось, перед ненастьем напоминает
Итак, чтобы не попасть под удар молнии:
— если вы дома, закройте окна и двери, отойдите подальше от электропроводки, антенн; отключите радио и телевизор, не пользуйтесь электроприборами и телефоном;
— если вы на открытой местности, не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие), во время грозы нельзя купаться в водоемах; если во время грозы вы находитесь в лодке, плывите к берегу; если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле.
Если молния всё-таки попала в человека или рядом с ним:
— прежде всего потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и по возможности обернуть тело мокрым холодным покрывалом;
— если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание и как можно быстрее вызвать медицинскую помощь.
Кстати, если думаете, что такое бывает редко, — ошибаетесь. По разным данным, каждый год в мире от удара молнии погибает от 6000 до