Грозовые выходные в Петербурге: как уберечься от молнии и что делать, если будет как в Коломне

В ближайшие часы в Петербурге по-прежнему ожидаются ливни и грозы.

Накануне стихия накрыла Подмосковье. Там затоплены дома и машины, а одна из жительниц Коломны получила ожог из-за удара молнии. Подробности здесь.



О том, как избежать попадания молнии и что делать, если это всё-таки случилось, перед ненастьем напоминает ГУ МЧС РФ по Петербургу. 8 июля спасатели разослали инструкцию-напоминание. Ниже — самое важное.



Итак, чтобы не попасть под удар молнии:



— если вы дома, закройте окна и двери, отойдите подальше от электропроводки, антенн; отключите радио и телевизор, не пользуйтесь электроприборами и телефоном;

