Зонтики не убираем. Петербург ждут дождливые и грозовые выходные

В субботу, 8 июля, в Северной столице разгуляются типично петербургская дождливая погода и ветер до порывистого при грозе. Холодные и влажные массы продолжают поступать на территорию Ленобласти по периферии циклона, который своим центром выходит в район Вятки, рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале.
«В такой ситуации в регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, по области местами возможна гроза», — объяснил эксперт.
Воздух в городе прогреется до +19…+21 градуса тепла, в области — до +17…+22 градусов. Западный ветер разгонится до 4–9 м/с, при грозе он станет порывистым.
В воскресенье, 9 июля, Петербург ждут кратковременные дожди и дальнейшее падение температуры до +17…+19 градусов.
Уже сейчас, согласно карте осадков «Яндекса», на юго-западе Петербурга дождь, который движется в сторону центра.
По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, город на Неве ждет облачная погода с прояснениями и с кратковременными дождями в большинстве районов, в отдельных — ливни, грозы и даже град.
Атмосферное давление будет слабо понижаться. По данным УГМС, температура днем составит +18...+23 градуса.