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    Зонтики не убираем. Петербург ждут дождливые и грозовые выходные

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    В субботу, 8 июля, в Северной столице разгуляются типично петербургская дождливая погода и ветер до порывистого при грозе. Холодные и влажные массы продолжают поступать на территорию Ленобласти по периферии циклона, который своим центром выходит в район Вятки, рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

    «В такой ситуации в регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, по области местами возможна гроза», — объяснил эксперт.

    Воздух в городе прогреется до +19…+21 градуса тепла, в области — до +17…+22 градусов. Западный ветер разгонится до 4–9 м/с, при грозе он станет порывистым.

    В воскресенье, 9 июля, Петербург ждут кратковременные дожди и дальнейшее падение температуры до +17…+19 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Уже сейчас, согласно карте осадков «Яндекса», на юго-западе Петербурга дождь, который движется в сторону центра.

    По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, город на Неве ждет облачная погода с прояснениями и с кратковременными дождями в большинстве районов, в отдельных — ливни, грозы и даже град.

    Атмосферное давление будет слабо понижаться. По данным УГМС, температура днем составит +18...+23 градуса.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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