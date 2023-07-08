Зонтики не убираем. Петербург ждут дождливые и грозовые выходные

В субботу, 8 июля, в Северной столице разгуляются типично петербургская дождливая погода и ветер до порывистого при грозе. Холодные и влажные массы продолжают поступать на территорию Ленобласти по периферии циклона, который своим центром выходит в район Вятки, рассказал ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем телеграм-канале.



«В такой ситуации в регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, по области местами возможна гроза», — объяснил эксперт.

Воздух в городе прогреется до +19…+21 градуса тепла, в области — до +17…+22 градусов. Западный ветер разгонится до 4–9 м/с, при грозе он станет порывистым.