Над промзоной на Салова снова черный дым

На месте крупного пожара на улице Салова снова повалил черный столб дыма, сообщают 7 июля читатели «Фонтанки». На территории промзоны продолжает тлеть резина, однако ситуация под контролем, заверяют в МЧС и администрации Фрунзенского района.
На данный момент на месте очага тления работает тяжелая техника. Расчищается свалка и пепел. Как объяснили в ГУ МЧС по Петербургу, сотрудники ведомства регулярно проверяют гору переплавленной резины на Салова, 27, и проливают её пеной. В ведомстве не исключают возможности тления горы мусора и последующего возгорания.
читатель «Фонтанки»
В администрации Фрунзенского района напомнили о слаженной работе сотрудников МЧС 5 июля. Для тушения пожара, который был виден из разных точек города, задействовали пожарный поезд, машины и вертолет.
«На поверхности образовалась корка из пластика и резины — чего там на территории только не было. Внутри этой корки были термические очаги, сама корка подсохла и стала пористой. Сегодня ветреный день, поэтому термические очаги подраздуло, началось тление. Открытого горения не было вообще, сейчас там уже ничего нет», — рассказал начальник отдела информации администрации Фрунзенского района Михаил Калинин.
читатель «Фонтанки»
Напомним, пожар на площади 3,5 тысячи «квадратов» тушили восемь часов. «Фонтанка» показывала, как это происходило: в промзоне горели покрышки и другие отходы, собранные владельцем ангара для утилизации.
По данным Роспотребнадзора, на 6 июля в «зоне влияния дымовых выбросов» во Фрунзенском, Невском, Адмиралтейском и Центральном районах концентрация загрязняющих веществ не превышает норму.