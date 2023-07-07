Над промзоной на Салова снова черный дым

На месте крупного пожара на улице Салова снова повалил черный столб дыма, сообщают 7 июля читатели «Фонтанки». На территории промзоны продолжает тлеть резина, однако ситуация под контролем, заверяют в МЧС и администрации Фрунзенского района.



На данный момент на месте очага тления работает тяжелая техника. Расчищается свалка и пепел. Как объяснили в ГУ МЧС по Петербургу, сотрудники ведомства регулярно проверяют гору переплавленной резины на Салова, 27, и проливают её пеной. В ведомстве не исключают возможности тления горы мусора и последующего возгорания.