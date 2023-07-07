    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    4 м/с, зап

    762мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd92.57eur100.72

    Над промзоной на Салова снова черный дым

    4288
    12 комментариев

    На месте крупного пожара на улице Салова снова повалил черный столб дыма, сообщают 7 июля читатели «Фонтанки». На территории промзоны продолжает тлеть резина, однако ситуация под контролем, заверяют в МЧС и администрации Фрунзенского района.

    На данный момент на месте очага тления работает тяжелая техника. Расчищается свалка и пепел. Как объяснили в ГУ МЧС по Петербургу, сотрудники ведомства регулярно проверяют гору переплавленной резины на Салова, 27, и проливают её пеной. В ведомстве не исключают возможности тления горы мусора и последующего возгорания.

    читатель «Фонтанки»

    В администрации Фрунзенского района напомнили о слаженной работе сотрудников МЧС 5 июля. Для тушения пожара, который был виден из разных точек города, задействовали пожарный поезд, машины и вертолет.

    «На поверхности образовалась корка из пластика и резины — чего там на территории только не было. Внутри этой корки были термические очаги, сама корка подсохла и стала пористой. Сегодня ветреный день, поэтому термические очаги подраздуло, началось тление. Открытого горения не было вообще, сейчас там уже ничего нет», — рассказал начальник отдела информации администрации Фрунзенского района Михаил Калинин.

    читатель «Фонтанки»

    Напомним, пожар на площади 3,5 тысячи «квадратов» тушили восемь часов. «Фонтанка» показывала, как это происходило: в промзоне горели покрышки и другие отходы, собранные владельцем ангара для утилизации.

    По данным Роспотребнадзора, на 6 июля в «зоне влияния дымовых выбросов» во Фрунзенском, Невском, Адмиралтейском и Центральном районах концентрация загрязняющих веществ не превышает норму.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close