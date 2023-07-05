Постапокалиптическая картина. На Салова справились с мощным пожаром

Серьезный пожар на улице Салова в Петербурге наконец потушили — спустя восемь часов. За тем, как это происходило, 5 июля наблюдал фотокорреспондент «Фонтанки».
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Открытое горение у
Во время тушения всё вокруг было окутано мутной дымкой — и неудивительно: горели автомобильные покрышки на 3500 «квадратах». Через час после сообщения о пожаре ему присвоили повышенный номер сложности
По предварительным данным, никто не пострадал. Борьбе с огнем мешали неблагоприятные погодные условия и неудачное расположение объекта: до ближайших гидрантов было далеко.