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    Постапокалиптическая картина. На Салова справились с мощным пожаром

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    15 комментариев

    Серьезный пожар на улице Салова в Петербурге наконец потушили — спустя восемь часов. За тем, как это происходило, 5 июля наблюдал фотокорреспондент «Фонтанки».

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Открытое горение у дома 27 ликвидировали к девяти вечера, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Сейчас там тлеют завалы на 200 «квадратах».

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    Во время тушения всё вокруг было окутано мутной дымкой — и неудивительно: горели автомобильные покрышки на 3500 «квадратах». Через час после сообщения о пожаре ему присвоили повышенный номер сложности № 2, к тушению привлекли вертолеты и пожарный поезд.

    По предварительным данным, никто не пострадал. Борьбе с огнем мешали неблагоприятные погодные условия и неудачное расположение объекта: до ближайших гидрантов было далеко.

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    Пожар на Салова
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    Комментарии 15

    Antuan Rokanten05 Июл 2023 в 23:08
    Это они фото с када не выложили. Там вообще было похоже на ядерный взрыв.
    +1−0
    Гость05 Июл 2023 в 22:56
    Купчага как была днищем, так и продолжает оставаться. Ещё за Мурино или Кудрово, что-то тявкают.
    +0−2
    Гость05 Июл 2023 в 22:49
    а где картина?
    +0−0
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