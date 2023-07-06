В Роспотребнадзоре рассказали, загрязнил ли воздух пожар на Салова

На месте крупного пожара на улице Салова взяли пробы воздуха, чтобы определить, не загрязнен ли он. О результатах проверки сообщает управление Роспотребнадзора по Петербургу.
По данным ведомства, в «зоне влияния дымовых выбросов» во Фрунзенском, Невском, Адмиралтейском и Центральном районе концентрация загрязняющих веществ не превышает норму.
Пожар у дома 27 по улице Салова, который разросся до 3,5 тысячи «квадратов», тушили восемь часов. «Фонтанка» показывала, как это происходило: в промзоне горели покрышки и другие отходы, собранные владельцем ангара для утилизации.
В тушении участвовали вертолеты и пожарный поезд.