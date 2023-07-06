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    В Роспотребнадзоре рассказали, загрязнил ли воздух пожар на Салова

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    9 комментариев

    На месте крупного пожара на улице Салова взяли пробы воздуха, чтобы определить, не загрязнен ли он. О результатах проверки сообщает управление Роспотребнадзора по Петербургу.

    По данным ведомства, в «зоне влияния дымовых выбросов» во Фрунзенском, Невском, Адмиралтейском и Центральном районе концентрация загрязняющих веществ не превышает норму.

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    Пожар у дома 27 по улице Салова, который разросся до 3,5 тысячи «квадратов», тушили восемь часов. «Фонтанка» показывала, как это происходило: в промзоне горели покрышки и другие отходы, собранные владельцем ангара для утилизации.

    В тушении участвовали вертолеты и пожарный поезд.

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    Пожар на Салова
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    Комментарии 9

    Гость06 Июл 2023 в 01:36
    Вроде такой дымище стоял, словно черти из ада наконец-то пришли за Бегловым и прочими грешниками. Наверняка загрязнения есть.
    +0−0
    Гость06 Июл 2023 в 01:01
    для русского человека - все нормально
    +0−1
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