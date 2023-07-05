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    Гладков: через неделю батальоны самообороны будут вооружены

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    5 комментариев

    Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что участники подразделений самообороны на территории региона получат оружие. Слова губернатора 5 июля приводит телеграм-канал правительства области.

    Об этом Гладков заявил во время прямого эфира в соцсети. Он назвал и сроки — через неделю. Заявление белгородского губернатора цитирует в среду «Коммерсантъ».

    «Вопрос с оружием частично решен. Такая возможность, оказалось, есть. Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства, будут вооружены», — сказал Гладков(цитата по «Ъ»).

    Он добавил, что в Белгородской области идет формирование второго соединения теробороны численностью 3 тысячи человек.

    Также в среду Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области окна школ и детских садов планируют покрыть бронированной пленкой на случай обстрелов.

    Напомним, в последние недели территория Белгородской области подвергается обстрелам со стороны Украины практически ежедневно. А 22 мая в регионе вводили режим контртеррористической операции из-за атаки украинской ДРГ.

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    Комментарии 5

    своих не бросаем05 Июл 2023 в 23:57
    передряга дубль два
    +0−0
    правду не задушишь не убьёшь!05 Июл 2023 в 23:48
    модератора для.

    Великий русский учёный, врач, естествоиспытатель, писатель и лексикограф Владимир Иванович Даль, главным трудом которого является "Толковый словарь живого великорусского языка", годы своей жизни посвятил сбору пословиц и поговорок русского народа.

    Многолетний труд был завершен в 1853г., однако сборник не пошел в печать из-за цензуры. Первое издание увидело свет лишь спустя девять лет - в 1862г. под названием "Пословицы русского народа".
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