Гладков: через неделю батальоны самообороны будут вооружены

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что участники подразделений самообороны на территории региона получат оружие. Слова губернатора 5 июля приводит телеграм-канал правительства области.
Об этом Гладков заявил во время прямого эфира в соцсети. Он назвал и сроки — через неделю. Заявление белгородского губернатора цитирует в среду «Коммерсантъ».
«Вопрос с оружием частично решен. Такая возможность, оказалось, есть. Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства, будут вооружены», — сказал Гладков(цитата по «Ъ»).
Он добавил, что в Белгородской области идет формирование второго соединения теробороны численностью 3 тысячи человек.
Также в среду Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородской области окна школ и детских садов планируют покрыть бронированной пленкой на случай обстрелов.
Напомним, в последние недели территория Белгородской области подвергается обстрелам со стороны Украины практически ежедневно. А 22 мая в регионе вводили режим контртеррористической операции из-за атаки украинской ДРГ.