Гладков: через неделю батальоны самообороны будут вооружены

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что участники подразделений самообороны на территории региона получат оружие. Слова губернатора 5 июля приводит телеграм-канал правительства области.



Об этом Гладков заявил во время прямого эфира в соцсети. Он назвал и сроки — через неделю. Заявление белгородского губернатора цитирует в среду «Коммерсантъ».



«Вопрос с оружием частично решен. Такая возможность, оказалось, есть. Часть самообороны, те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства, будут вооружены», — сказал Гладков(цитата по «Ъ»).

