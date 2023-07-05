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    Десятки специалистов ликвидируют очаг сибирской язвы в Тыве, где съели больную лошадь

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    16 комментариев

    Более 40 специалистов разных служб участвуют в ликвидации очага сибирской язвы в Тыве, сообщает 5 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на республиканскую службу ветеринарии. Там продезинфицировали уже почти 7 тысяч квадратных метров в местах, где содержали животных.

    В стационарах находятся пять пациентов, у одного из них сибирской язвы не выявили, отмечают в республиканском Минздраве. Кроме того, в Барун-Хемчикский медцентр поступила женщина с подозрением на нее.

    В «угрожаемой зоне» находятся 19 чабанских стоянок и село Бижиктиг-Хая, где животных содержат в 85 частных подворьях. Противоэпидемические мероприятия проводят в том числе сотрудники Иркутского и Ставропольского противочумных институтов.

    Напомним, первого заболевшего выявили 30 июня. 24-летний мужчина был в гостях на чабанской стоянке, где еще с тремя людьми сварил и съел лошадь, которую пришлось убить из-за судорог и отеков. Сибирская язва пока диагностирована у четверых человек.

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    Сибирская язва
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    Комментарии 16

    Гость05 Июл 2023 в 23:50
    Нам всем такая же судьба отстойная приготовлена. А 1% соберет со всех дань и родати и будет жить как боги. Смеяться над нами.
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 23:49
    Почему не пропустили мой веселый комментарий про Собчак?
    +0−0
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