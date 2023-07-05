Десятки специалистов ликвидируют очаг сибирской язвы в Тыве, где съели больную лошадь

Более 40 специалистов разных служб участвуют в ликвидации очага сибирской язвы в Тыве, сообщает 5 июля «Коммерсантъ» со ссылкой на республиканскую службу ветеринарии. Там продезинфицировали уже почти 7 тысяч квадратных метров в местах, где содержали животных.



В стационарах находятся пять пациентов, у одного из них сибирской язвы не выявили, отмечают в республиканском Минздраве. Кроме того, в Барун-Хемчикский медцентр поступила женщина с подозрением на нее.

В «угрожаемой зоне» находятся 19 чабанских стоянок и село Бижиктиг-Хая, где животных содержат в 85 частных подворьях. Противоэпидемические мероприятия проводят в том числе сотрудники Иркутского и Ставропольского противочумных институтов.