Угрожали отрезать палец и заставляли есть землю. Журналистка Елена Милашина рассказала, как её били в Грозном

Журналистка Елена Милашина рассказала подробности о нападении, которому она вместе с адвокатом Александром Немовым подверглась в Грозном. Видео с комментарием Милашиной опубликовали в канале «Команда против пыток»*.
По словам журналистки, нападавшие ждали их сразу в аэропорту: «Приехало такси, серебристая «Приора», сели в неё и отъехали метров 500. И вот в этот момент нас просто нагоняет три машины. <...> В каждой машине не меньше четырех человек. Они выкинули таксиста из машины, нас вниз головой, мне попытались завязать руки за спиной». Милашина предполагает, что в этот момент Немова ударили в ногу ножом, поскольку у него начала течь кровь.
Через некоторое время машина заглохла, и Милашину вместе с Немовым оттащили в овраг. Мужчины требовали пароли от техники. «Нелепая была ситуация, потому что у меня пароль достаточно сложный. Они требовали: «Скажи цифры». А у меня не цифры. Я им говорю: «Я могу набрать, но не в тот момент, когда меня бьют. Остановитесь, дайте мне телефон, я наберу, и можете продолжать», — вспоминает журналистка. В тот момент, когда Милашину поняли, её глаза уже были залиты зеленкой, и ввести пароль она не смогла.
«Когда пытались пароли получить, грозились отрезать палец Саше, палец мне и прямо поднесли этот нож со следами крови и чуть ли не начали резать. Потом убедились, что телефон уже на палец не реагирует. Потом начали палкой бить по каждому пальцу и угрожать, что сломают», — описывает журналистка происходившее. Их избивали полипропиленовыми трубами, а Милашину, по её словам, заставляли есть землю. Деньги и банковские карточки нападавшие не взяли, но испортили Немову загранпаспорт и адвокатское удостоверение.
Обрили журналистку тогда же. Информацию о том, что это сделали врачи, она опровергла. Не подтвердились и данные о сломанных пальцах: переломы врачи диагностировали ошибочно.
На Елену Милашину и Александра Немова напали утром 4 июля, когда они прилетели в Грозный для участия в приговоре Зареме Мусаевой, жене оппонента Рамзана Кадырова экс-судьи Сайди Янгулбаева. РИА Новости со ссылкой на минздрав Северной Осетии, куда их перевезли на лечение, пишет, что состояние пострадавших средней тяжести, угрозы жизни нет. Милашину и Немова доставят в Москву чартером. Власти Чечни тем временем заявили, что в деле о нападении на Елену Милашину и Александра Немова четко прослеживается «характерный почерк западных спецслужб». Подробнее о реакции политиков и блогеров на это преступление читайте в нашем материале.
*10 июня Минюст внес «Комитет против пыток» в реестр «незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента». 14 января 2016 года Комитет по предотвращению пыток был внесен в реестр иностранных агентов. 12 марта 2018 года организация прекратила деятельность. Затем она работала под своим историческим названием «Комитет против пыток» без образования юридического лица. Сейчас организация функционирует под названием «Команда против пыток».