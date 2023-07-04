Угрожали отрезать палец и заставляли есть землю. Журналистка Елена Милашина рассказала, как её били в Грозном

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Журналистка Елена Милашина рассказала подробности о нападении, которому она вместе с адвокатом Александром Немовым подверглась в Грозном. Видео с комментарием Милашиной опубликовали в канале «Команда против пыток»*.



По словам журналистки, нападавшие ждали их сразу в аэропорту: «Приехало такси, серебристая «Приора», сели в неё и отъехали метров 500. И вот в этот момент нас просто нагоняет три машины. <...> В каждой машине не меньше четырех человек. Они выкинули таксиста из машины, нас вниз головой, мне попытались завязать руки за спиной». Милашина предполагает, что в этот момент Немова ударили в ногу ножом, поскольку у него начала течь кровь.



Через некоторое время машина заглохла, и Милашину вместе с Немовым оттащили в овраг. Мужчины требовали пароли от техники. «Нелепая была ситуация, потому что у меня пароль достаточно сложный. Они требовали: «Скажи цифры». А у меня не цифры. Я им говорю: «Я могу набрать, но не в тот момент, когда меня бьют. Остановитесь, дайте мне телефон, я наберу, и можете продолжать», — вспоминает журналистка. В тот момент, когда Милашину поняли, её глаза уже были залиты зеленкой, и ввести пароль она не смогла.



«Когда пытались пароли получить, грозились отрезать палец Саше, палец мне и прямо поднесли этот нож со следами крови и чуть ли не начали резать. Потом убедились, что телефон уже на палец не реагирует. Потом начали палкой бить по каждому пальцу и угрожать, что сломают», — описывает журналистка происходившее. Их избивали полипропиленовыми трубами, а Милашину, по её словам, заставляли есть землю. Деньги и банковские карточки нападавшие не взяли, но испортили Немову загранпаспорт и адвокатское удостоверение.



Обрили журналистку тогда же. Информацию о том, что это сделали врачи, она опровергла. Не подтвердились и данные о сломанных пальцах: переломы врачи диагностировали ошибочно.



На Елену Милашину и Александра Немова напали утром 4 июля, когда они прилетели в Грозный для участия в приговоре Зареме Мусаевой, жене оппонента Рамзана Кадырова экс-судьи Сайди Янгулбаева. РИА Новости со ссылкой на минздрав Северной Осетии, куда их перевезли на лечение, пишет, что состояние пострадавших средней тяжести, угрозы жизни нет. Милашину и Немова доставят в Москву чартером. Власти Чечни тем временем заявили, что в деле о нападении на Елену Милашину и Александра Немова четко прослеживается «характерный почерк западных спецслужб». Подробнее о реакции политиков и блогеров на это преступление читайте в нашем материале.