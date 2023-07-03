Смольный сообщил о гибели четырех добровольцев из Петербурга на СВО

На Серафимовском кладбище простились с бойцами, погибшими в зоне специальной военной операции. В последний путь проводили четверых добровольцев петербургского батальона «Нева». Об этом 3 июля сообщили в Смольном.
«С добровольцами петербургского батальона «Нева» Михаилом Соколовым, Романом Галинским, Юрием Манушкиным и Сергеем Исайко простились губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский», — рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что все бойцы награждены орденом Мужества (посмертно). Обстоятельства их гибели не приводятся. Однако Смольный публикует цитату Беглова. Он сказал, что добровольцы «выполняя воинский долг, погибли в тяжёлом бою».
20 июня «Фонтанка» рассказывала, что на Смоленском кладбище в Петербурге с воинскими почестями был захоронен начальник штаба 35-й армии Сергей Горячев. Известно, что он погиб в результате ракетного удара.