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    Боевые действия

    Смольный сообщил о гибели четырех добровольцев из Петербурга на СВО

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    На Серафимовском кладбище простились с бойцами, погибшими в зоне специальной военной операции. В последний путь проводили четверых добровольцев петербургского батальона «Нева». Об этом 3 июля сообщили в Смольном.

    Фото: Пресс-служба администрации Петербурга
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    «С добровольцами петербургского батальона «Нева» Михаилом Соколовым, Романом Галинским, Юрием Манушкиным и Сергеем Исайко простились губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский», — рассказали в пресс-службе.

    Там добавили, что все бойцы награждены орденом Мужества (посмертно). Обстоятельства их гибели не приводятся. Однако Смольный публикует цитату Беглова. Он сказал, что добровольцы «выполняя воинский долг, погибли в тяжёлом бою».

    20 июня «Фонтанка» рассказывала, что на Смоленском кладбище в Петербурге с воинскими почестями был захоронен начальник штаба 35-й армии Сергей Горячев. Известно, что он погиб в результате ракетного удара.

    Фото: Пресс-служба администрации Петербурга

    Набор добровольцев в именной мотострелковый батальон для отправки на Украину в Петербурге начался в конце июля 2022 года. От имени губернатора вербовщики обещали 100 тысяч рублей сразу, на подготовку отводилось около месяца. В начале августа стало известно, что батальонов планируется набрать три, они получили названия «Кронштадт», «Нева» и «Павловск». Заключить контракт могли только жители Петербурга на срок от шести месяцев. Единовременную выплату увеличили до 300 тысяч рублей.

    19 сентября в Ленобласти отчитались о том, что артиллерийские дивизионы «Невский», «Ладожский» и «Ленинградский» полностью сформированы, вооружены и укомплектованы всем необходимым.

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