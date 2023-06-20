«Его участок — у Одесской дорожки». Генерал-майор Горячев похоронен в Петербурге

Начальник штаба
Фотографии с места захоронения генерал-майора в редакцию «Фонтанки» 20 июня прислал читатель. «Участок находится у Одесской дорожки», — сопроводил он сообщение. Установленная на кресте табличка отображает главные даты Сергея Горячева 22.10.1970 — 12.06.2023.
По информации «Фонтанки», похороны прошли в минувшее воскресенье, 18 июня. Читатели заметили катафалк и роту почетного караула у Дома офицеров на Литейном проспекте.
Пост о гибели в результате ракетного удара начштаба
«В начале СВО он был командиром
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам информацию о гибели, заявив, что это компетенция Минобороны.