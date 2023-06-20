«Его участок — у Одесской дорожки». Генерал-майор Горячев похоронен в Петербурге

Фотографии с места захоронения генерал-майора в редакцию «Фонтанки» 20 июня прислал читатель. «Участок находится у Одесской дорожки», — сопроводил он сообщение. Установленная на кресте табличка отображает главные даты Сергея Горячева 22.10.1970 — 12.06.2023.

Начальник штаба 35-й армии Сергей Горячев с воинскими почестями захоронен на Серафимовском кладбище в Петербурге. Прощание прошло в Доме офицеров на Литейном проспекте.

По информации «Фонтанки», похороны прошли в минувшее воскресенье, 18 июня. Читатели заметили катафалк и роту почетного караула у Дома офицеров на Литейном проспекте.

Пост о гибели в результате ракетного удара начштаба 35-й армии Восточного военного округа 13 июня разместил в своем телеграм-канале Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.

«В начале СВО он был командиром 5-й отдельной танковой бригады, вырос до замкомандующего 35-й общевойсковой армии (с получением звания генерал-майора), был назначен начальником штаба армии, — говорится в сообщении Рогова. — Армия потеряла одного из самых ярких и эффективных военачальников, сочетавшего в себе высочайший профессионализм с личным мужеством».



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам информацию о гибели, заявив, что это компетенция Минобороны.

