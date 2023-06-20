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    «Его участок — у Одесской дорожки». Генерал-майор Горячев похоронен в Петербурге

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    Начальник штаба 35-й армии Сергей Горячев с воинскими почестями захоронен на Серафимовском кладбище в Петербурге. Прощание прошло в Доме офицеров на Литейном проспекте.

    Фотографии с места захоронения генерал-майора в редакцию «Фонтанки» 20 июня прислал читатель. «Участок находится у Одесской дорожки», — сопроводил он сообщение. Установленная на кресте табличка отображает главные даты Сергея Горячева 22.10.1970 — 12.06.2023.

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    По информации «Фонтанки», похороны прошли в минувшее воскресенье, 18 июня. Читатели заметили катафалк и роту почетного караула у Дома офицеров на Литейном проспекте.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Пост о гибели в результате ракетного удара начштаба 35-й армии Восточного военного округа 13 июня разместил в своем телеграм-канале Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области.

    «В начале СВО он был командиром 5-й отдельной танковой бригады, вырос до замкомандующего 35-й общевойсковой армии (с получением звания генерал-майора), был назначен начальником штаба армии, — говорится в сообщении Рогова. — Армия потеряла одного из самых ярких и эффективных военачальников, сочетавшего в себе высочайший профессионализм с личным мужеством».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам информацию о гибели, заявив, что это компетенция Минобороны.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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