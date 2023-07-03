Петербургский миллиардер попытался взыскать с бывшей жены более 4,5 млн рублей, которые она потратила после развода

Куйбышевский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску петербургского миллиардера к своей бывшей супруге о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами. Об этом 3 июля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



Крупный бизнесмен развелся с женой четыре года назад. Все это время женщина продолжала пользоваться картой, привязанной к банковскому счету мужа. В сумме дама потратила 4 614 920,32 руб. Истец попросил суд взыскать с бывшей эти деньги, а также проценты.

