Сбежавший от приговора вместе с эвакуационной сиреной в Петербурге нашелся. В суде

Глоток свободы получил мужчина в Невском районе благодаря эвакуации из суда во время чтения приговора. «Подышав» недельку, он вернулся обратно.
Подсудимый Андреев, которому предстояло выслушать приговор по делу о краже и неправомерном завладении транспортным средством, не вернулся после эвакуации в суд Невского района 16 июня, писала «Фонтанка».
Во время чтения решения суда он по косвенным признакам (например, наличию наряда судебных приставов) понял, что он будет обвинительным и строгим (не условным), и, когда была объявлена эвакуация из-за сообщения о заминировании, ушел и не вернулся.
Пока его искали по всему городу, 22 июня Андреев сам явился в суд с вещами, а приставы проводили его к залу судьи, сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Помощнику судьи Андреев пояснил, что после процесса в суде все осознал и готов отбывать наказание, назначенное приговором суда.
Помощник сообщила об Андрееве сотрудникам розыска, которые незамедлительно приехали и забрали осужденного.