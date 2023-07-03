Сбежавший от приговора вместе с эвакуационной сиреной в Петербурге нашелся. В суде

Глоток свободы получил мужчина в Невском районе благодаря эвакуации из суда во время чтения приговора. «Подышав» недельку, он вернулся обратно.



Подсудимый Андреев, которому предстояло выслушать приговор по делу о краже и неправомерном завладении транспортным средством, не вернулся после эвакуации в суд Невского района 16 июня, писала «Фонтанка».



Во время чтения решения суда он по косвенным признакам (например, наличию наряда судебных приставов) понял, что он будет обвинительным и строгим (не условным), и, когда была объявлена эвакуация из-за сообщения о заминировании, ушел и не вернулся.

